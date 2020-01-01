За многолетний добросовестный труд…

Указом Главы Чувашии от 17 января 2020 года Почетной грамотой Чувашской Республики награждены майор полиции Егоров Сергей Юрьевич — старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции по Красноармейскому району межмуниципального отдела Министерства внутренних дел РФ «Цивильский», майор полиции Иванов Павел Васильевич — оперуполномоченный по особо важным делам отделения по выявлению налоговых преступлений на приоритетных направлениях деятельности отдела по борьбе с преступлениями в сфере налогообложения управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, Тихонова Татьяна Александровна — заместитель председателя территориального общественного самоуправления «Звездный», г. Чебоксары.

Присвоены почетные звания:

«Заслуженный сотрудник органов внутренних дел по Чувашской Республике» старшему лейтенанту полиции Прохорову Николаю Владимировичу — заместителю командира 1-го мобильного взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции отдела Министерства внутренних дел РФ по городу Новочебоксарску;

«Народный артист Чувашской Республики» Яковлевой Людмиле Валерьевне — артисту-вокалисту — ведущему мастеру сцены Чувашского государственного театра оперы и балета;

«Заслуженный ветеринарный врач Чувашской Республики» Яковлеву Николаю Семеновичу — начальнику Моргаушской районной станции по борьбе с болезнями животных;

«Заслуженный врач Чувашской Республики» Андреевой Алевтине Петровне — заведующей 5-м наркологическим отделением — отделением медико-социальной реабилитации Республиканского наркологического диспансера, Иголкиной Татьяне Николаевне — врачу-дерматовенерологу амбулаторного отделения Республиканского кожно-венерологического диспансера, Ласточкину Алексею Веняминовичу — врачу-патологоанатому Чебоксарского межрайонного патологоанатомического отделения Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы, Сидорову Анатолию Евгеньевичу — врачу-акушеру-гинекологу гинекологического отделения стационара Второй городской больницы, г. Чебоксары;

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Алексеевой Альбине Тимофеевне — режиссеру чувашского народного театра «Ахр?м» Дворца культуры «Химик» города Новочебоксарска, Шоклеву Андрею Анатольевичу — телеоператору Национальной телерадиокомпании Чувашии, Штратниковой Лидии Ивановне — преподавателю Алатырской детской школы искусств;

«Заслуженный работник социальной защиты населения Чувашской Республики» Макарычевой Надежде Геннадьевне — начальнику Управления Пенсионного фонда РФ в Козловском районе, Никитиной Ираиде Алексеевне — начальнику отдела социальной защиты населения Комсомольского района республиканского Центра предоставления мер социальной поддержки;

«Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» Карягиной Людмиле Аркадьевне — заместителю главного бухгалтера бухгалтерии Новочебоксарских городских электрических сетей МУП «Коммунальные сети города Новочебоксарска».