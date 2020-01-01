В Республиканский онкодиспансер поступил новый видеоэндоскоп

Новое оборудование, которое прибыло в Республиканский клинический онкологический диспансер по национальному проекту «Здравоохранение», заработало. Врачи активно используют его для проведения операций.

Хирургическое лечение злокачественных опухолей — сложный процесс, требующий от врачей большого напряжения и ювелирной работы. Опухоль прорастает в соседние ткани, сосуды, и чтобы удалить ее, приходится немало потрудиться. Особенно если речь идет о таких «нежных» органах как желудок, поджелудочная железа, пищевод, легкие. Онкологи стараются максимально сохранить пациенту орган и выполнить операцию миниинвазивным способом. Тогда человек быстрее восстанавливается.

Но для этого нужна очень хорошая аппаратура. В отделении торако-абдоминальной онкологии недавно установлен видеоэндоскопический комплекс, который позволяет врачам наблюдать за ходом операции на огромном мониторе, где изображение оперируемого органа увеличено в десятки раз. Благодаря этому достигается исключительная точность манипуляций, ведь это все равно, что оперировать под микроскопом.

Ежегодно в это отделение онкодиспансера обращается порядка 900 жителей Чувашии, которые нуждаются в подобном лечении. В сочетании с радиотерапией, химиотерапией, фотодинамической терапией хирургическое лечение дает хорошие результаты. Главное сейчас — обнаружить опухолевый процесс на ранних стадиях. Для этого онкологи проводят выездные приемы на базе центральных районных больниц. На этот год уже запланировано 43 выезда в районы, проводиться они будут по вторникам. Первый состоится уже 4 февраля в селе Моргауши.

Фото Екатерины Угловой: Перенести операцию на легком теперь пациенту намного проще: грудную клетку не вскрывают, а делают небольшой разрез. Меньше травма — меньше осложнений, быстрее выздоровление.