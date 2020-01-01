На трассе М-7 обновили мост, путепровод и подземный переход

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Работы по капитальному ремонту велись на мосту через Аттиковский овраг, расположенном на 726-м км трассы М-7 «Волга» в Козловском районе, на путепроводе на 730-м км автодороги в том же районе и в поселке Кугеси, сообщают в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

На мосту через Аттиковский овраг специалисты полностью восстановили конструктивные элементы сооружения 1961 года постройки: устроили новое мостовое полотно, заменили деформационные швы, отремонтировали конусы мостового перехода, заменили ограждения и устроили систему водоотвода.

На путепроводе в Козловском районе заменили мостовое полотно, деформационные швы, барьерное и перильное ограждения. Для долговечности сооружения дорожные строители восстановили железобетонные поверхности путепровода безусадочным быстротвердеющим ремонтным составом.

Капитально отремонтировали и подземный пешеходный переход в Кугесях, построенный еще в 1956 году. Здесь восстановили покрытия стен, полов и лестничных сходов, установили подъемники для маломобильных граждан и теперь этот важный объект обеспечивает безопасность на оживленном участке федеральной автодороги.

 

Фото сap.ru: В прошлом году на федеральных трассах в Чувашии ввели в эксплуатацию сразу несколько важных дорожных объектов, один из них — этот путепровод в Козловском районе.

Опубликовано: 21 января 2020 г.


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