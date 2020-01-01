Увидев свое фото на сайте МВД, грабитель сам позвонил в полицию

В декабре минувшего года в отдел полиции № 6 УМВД России по городу Чебоксары обратилась 43-летняя местная жительница и сообщила, что возле жилого дома по улице Хевешской неизвестный мужчина похитил у нее сумку с документами.

Сотрудники уголовного розыска регионального МВД восстановили события злополучного дня и маршрут потерпевшей. Оперативники выяснили, что до совершения грабежа женщина и злоумышленник могли посетить одну закусочную по улице Декабристов. Фотография и видеозапись с участием подозреваемого были размещены на официальном сайте и в аккаунтах МВД. Ориентировку о розыске увидел и сам подозреваемый. Мужчина позвонил полицейским, хотел признаться в содеянном, однако после нескольких гудков передумал и сбросил звонок. Сыщик, чей номер был указан в соцсетях, не оставил «пропущенный» звонок без внимания. Дальнейшее было делом техники — вскоре подозреваемого в преступлении задержали, им оказался 29-летний местный житель, который во всем сознался. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.