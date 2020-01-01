В честь 100-летнего юбилея Чувашское книжное издательство проводит викторину

В этом году Чувашскому книжному издательству, как и республике, исполняется 100 лет. В свой юбилейный год оно совместно с Союзом профессиональных писателей Чувашской Республики и Комитетом по образованию при Чувашском национальном конгрессе запускает межрегиональную викторину «Книга учит жизни».

Таким образом издательство намерено повысить интерес читателей к истории чувашского книгоиздания и чувашской книге, способствовать воспитанию чувства патриотизма и любви к родному краю.

Поучаствовать в конкурсе могут все желающие. Вопросы, подготовленные на русском и чувашском языках, затрагивают не только историю возникновения и становления самого учреждения, но и такие значимые события, как появление первой книги на чувашском языке. Участникам предстоит вспомнить чувашский фольклор и порассуждать о значении первого чувашского букваря в судьбе нашего народа.

Ответы принимаются с 1 февраля по 31 марта по электронной почте fed_ol@mail.ru, а также по адресу: 428019, г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13, Чувашское книжное издательство, каб. 820, с пометкой «Викторина». Как уточнили в издательстве, на отдельном листе должны быть указаны контактные данные. Подробнее с положением викторины можно ознакомиться на сайте Чувашского книжного издательства www.chuvbook.ru в разделе «Конкурсы». Победителей же объявят в апреле. Они будут награждены дипломами и подарками.

Предлагаем и нашим читателям принять участие в конкурсе Чувашского книжного издательства и ответить на вопросы викторины «Книга учит жизни»: