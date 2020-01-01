Глава Чувашии Михаил Инатьев принял участие в XI Гайдаровском форуме

Инвестиции — это доверие

15 января в Москве, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), начал работу XI Гайдаровский форум «Россия и мир: вызовы нового десятилетия». В его рамках Михаил Игнатьев принял участие в деловом ужине «Через инвестиционную привлекательность к экономике доверия», сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

В качестве экспертов выступили председатель ВЭБ РФ Игорь Шувалов, заместитель министра финансов России Андрей Иванов, заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Александр Пироженко, руководители международных корпораций, а также главы субъектов Российской Федерации.

Обсуждались вопросы доверия и понимания между государством, иностранными инвесторами и российским бизнесом. Речь шла и о том, какие факторы влияют на принятие инвестиционных решений, какие меры принимаются государством для решения ключевых проблем инвестиционной привлекательности страны, какая работа ведется в регионах по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Также обсуждался законопроект «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации».