На стадионе в Алатыре установят современное освещение

Не так давно на местном стадионе «Спутник» установили новую многофункциональную спортивную площадку. Однако посетители уже пожаловались на скудное освещение по вечерам.

Напомним, спортплощадка в Алатыре открылась благодаря реализации программы «Формирование современной городской среды» в декабре 2019 года. Территорию облагородили, появились скамейки, урны, оборудованы уличные светильники. А в этом году на стадионе планируется отремонтировать помещение для переодевания и отдыха.

Дальнейшее обустройство спортивного объекта обсудили на выездном совещании под руководством главы городской мэрии Владимиром Степановым. От имени любителей спорта, регулярно посещающих стадион, высказались директор детско-юношеской спортивной школы № 1 Анатолий Карпов и капитан хоккейной команды ветеранов Николай Цаплин. В частности был поднят вопрос о недостаточном освещении спортплощадки. По словам участников совещания, свет от уличных фонарей падает только на хоккейную коробку, и то не полностью ее освещает, мало света и в других зонах. Словом, по вечерам любителям спорта на «Спутнике» не вполне комфортно заниматься.

Было принято решение улучшить освещение над спортивным объектом, сделать так, чтобы было светло и в зоне отдыха, и на футбольном поле, где, кстати, горожане уже успели опробовать проложенную лыжню.

Фото cap.ru: Улучшить освещение на новой спортплощадке поручено предприятию «Алатырские городские электрические сети».