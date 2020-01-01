В новогодние праздники Чебоксары посетили 16 тысяч туристов

Свыше 16 тысяч туристов посетили столицу Чувашии в предпраздничные и праздничные дни, что на 10% больше, чем в прошлом году. Средняя загрузка отелей и гостиниц при этом составляла 48%, среднестатистический турист оставался в Чебоксарах на 1-2 ночи. Больше стало индивидуальных туристов по сравнению с групповыми турами. Больше всего гостей традиционно из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Казани, Нижнего Новгорода и Кирова, Перми, Ярославля, Костромы и Владимира.

В этом году самым привлекательным объектом для туристов стал этнокомплекс «Амазония», где были сосредоточены основные площадки для празднования Нового года, сообщается на официальном портале города Чебоксары. В период новогодних праздников этот парк посетили более 150 тыс. человек. Популярны были и площадка около монумента Матери, чебоксарский Арбат.

Немало посетителей приняли и столичные музеи. Например, по залам Чувашского национального музея прогулялись 1612 человек, что на 30% больше, чем в новогодние праздники прошлого года. В Музее пива побывали 785 человек, а в единственном в России Музее трактора — свыше 400 человек. По сравнению с прошлыми новогодними праздниками востребованнее оказались и рестораны — причем туристы и гости города ожидаемо отдавали приоритет блюдам чувашской национальной кухни.