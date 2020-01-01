16 участников конкурса «Лидеры России» из Чувашии вышли в полуфинал

Напомним, третий по счету самый масштабный конкурс управленцев страны, стартовавший в октябре прошлого года, проводится в несколько этапов. Сначала претенденты регистрируются на официальном сайте и проходят дистанционный отбор — два блока специальных тестов на определение уровня общих знаний, интеллектуальных способностей, стрессоустойчивости и управленческого потенциала. И лишь лучшие из них смогут принять участие в полуфинале.

О строгости отбора свидетельствуют цифры — в этот раз на конкурс по всей стране было подано 233830 заявок. К участию в дистанционном тестировании допущены 91355 участников, а по итогам всех заочных испытаний в полуфиналы приглашены 3392 участника. Из них в суперфинал пройдут 300 претендентов, а победителями станут сто человек.

Как сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров, среди участников, прошедших в полуфинал, 19% женщин и 81% мужчин. Женщин немного, но по сравнению с предыдущими двумя сезонами конкурса их доля заметно выросла — год назад среди полуфиналистов было 14,3% представительниц прекрасного пола, а в первом сезоне — 14,8%.

СЕРГЕЙ КИРИЕНКО, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, наставник конкурса «Лидеры России»: «В прошлом году мы впервые сделали добавочное задание — социальное задание «Сердце лидера». Было достаточно много дискуссий, поскольку выбираем управленцев, а это вроде не совсем управленческий навык. Но, с другой стороны, нет такого теста, который может проверить наличие души, сердца. Я убежден, что это важный критерий. Для госслужбы — это просто обязательное условие! Если сердца нет, никакие управленческие качества не помогут. Меня порадовало, что в прошлом году у нас было более 1000 проектов. В этом году у нас предложений по реализации социальных проектов в рамках задания «Сердце лидера» больше 21 тысячи. Особо приятно, что многие ребята, которые начали реализовывать проекты в прошлом году, их не бросают после завершения конкурса. Это дорогого стоит!»

Больше всего участников в возрасте от 31 до 35 лет, чуть меньше — в возрастной категории от 36 до 40 лет и от 27 до 30 лет. Так как для участия в конкурсе достаточно знать русский язык и пройти все тесты, в полуфинал прошли 18 иностранцев из Республики Беларусь, Украины, Израиля, Казахстана, Эстонии, Польши, Латвии и Киргизии.

Что касается представительства регионов в полуфинале, то сюрпризов здесь не произошло – больше всего участников из Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области. В ТОП-10 в этот раз не вошел ни один из регионов ПФО. От Чувашии приглашения в полуфинал получат 16 человек — столько же, сколько и в прошлом году.

Сами полуфинальные состязания пройдут в ближайшие три недели во всех федеральных округах России. Полуфиналистов ПФО 31 января — 3 февраля примет Казань.

Фото cap.ru: Доказать, что ты достоин стать лидером, непросто — сложных заданий много, а на счету каждая минута.