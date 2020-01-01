Что происходило в Чувашии в новогодние каникулы

Посетили храмы

Праздничные рождественские богослужения прошли во всех действующих православных храмах республики, которых более 200. В них, по данным МВД по Чувашии, приняли участие около 15 тысяч верующих.

На утреннюю литургию, которую провел глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, пришли и Михаил Игнатьев с супругой Ларисой Юрьевной. Руководитель республики поздравил митрополита Варнаву, служителей храма и прихожан с Рождеством Христовым, пожелал здоровья, благополучия и семейного счастья.

Фото cap.ru: Божественная литургия из Покровско-Татианинского собора в Чебоксарах транслировалась в прямом эфире Национального телевидения.

Подвели итоги, обсудили проекты

Несмотря на длинные выходные, Глава Чувашии провел ряд важных встреч уже в первые дни нового 2020 года.

На рабочей встрече с гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», генеральным директором АО «Газпром газораспределение Чебоксары», депутатом Госсовета республики Кияметдином Мифтахутдиновым Михаил Игнатьев обсудил вопросы развития и модернизации объектов газового хозяйства, реализации мероприятий программы газификации. По словам Мифтахутдинова, в прошлом году капитальный и текущий ремонт объектов газоснабжения выполнен на более чем 53 млн рублей, проведена реконструкция и модернизация зданий и оборудования. Осуществлен пуск газа в более чем 4 тыс. индивидуальных жилых домов и квартир. Положено начало строительству межпоселкового газопровода к Заволжью. Говорили и о проблемах: повышении энергоэффективности, погашении потребителями задолженности за газ.

Вопросы строительства и сдачи социальных объектов в столице республики, завершения реконструкции Красной площади, дальнейшего благоустройства Московской набережной и других общественных пространств рассматривались в ходе совещания по подготовке и проведению в наступившем году 100-летия образования Чувашской автономной области. Обсуждался план мероприятий по празднованию юбилея. Напомним, одной из основных площадок празднования Дня республики в 2020-м году наряду с Чебоксарами станет Красночетайский район. На совещании Михаил Игнатьев призвал уделить внимание людям, которые сделали очень многое для развития экономики и социальной сферы, чьи достижения являются гордостью республики и страны. «Празднование юбилея является ярким поводом еще раз вспомнить и отметить их заслуги, рассказать о них молодому поколению», — сказал он.

Встретился Глава Чувашии и с руководителем одного из ведущих предприятий агропромышленного комплекса региона, генеральным директором АО «АККОНД», депутатом Госсовета республики Валерием Ивановым. Глава республики поблагодарил его за эффективную работу, отметив, что предприятие активно расширяет географию продаж, ежегодно увеличивая долю экспорта. А в новом году оно планирует принять участие в шести крупнейших международных выставках.

Не терпит отлагательств и подготовка к празднованию в наступившем году 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которая обсуждалась на встрече с военкомом республики Александром Мокрушиным. В этом году, кстати, отмечает столетие и военкомат Чувашии. Главе республики было также доложено об итогах прошедшего осеннего призыва. Ряды военнослужащих пополнили 1056 новобранцев из Чувашии. Задание по осеннему призыву граждан на военную службу выполнено в полном объеме, а военкомат Чувашии занял четвертое место по всем вопросам служебной деятельности среди 30 военных комиссариатов субъектов России, входящих в состав Центрального военного округа. Военком напомнил также, что за лучшую подготовку, организацию и проведение весеннего призыва 2019 года военкомат Чувашии был награжден вымпелом за первое место по округу.

Отдыхали с пользой

И школы в праздники не пустовали. Здесь проводились спортивные турниры с участием детей и родителей, действовали спортивные кружки и секции.

А в Чебоксарах по просьбе родителей были организованы 23 пришкольных лагеря. Работали учреждения дополнительного образования, кружки велись на базе кванториумов в Чебоксарах и Новочебоксарске и «IT-куба» в Канаше.

В атмосферу индустрий цифровой экономики по направлениям интернет вещей, 3D-моделирования, программирования и анализа данных, Web-технологий и других сфер IT окунулись участники проектной смены «Цифровой акселератор», открытой на базе детского оздоровительного лагеря «Звездочка».

А в детском лагере «Березка» прошла смена «Зимний переполох». Более 60 ребят стали участниками увлекательных квестов, зимних забав, творческих состязаний и мастер-классов.

Фото chebobraz.cap.ru: Каждый день участники смены «Зимний переполох» в детском загородном лагере «Березка» проводили время на свежем воздухе, катались на ватрушках, участвовали в «Веселых стартах».

Подарили спецтранспорт

Три десятка карет «скорой помощи», словно новогодние подарки, рядами расположились у главной чебоксарской елки на площади Республики в канун Нового года.

Новую технику, закупленную в рамках национального проекта «Здравоохранение», получили подстанции Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, а также Президентский перинатальный центр (для него закуплено два реанимобиля для новорожденных детей). Ключи от машин бригадам «скорой помощи» торжественно вручил Глава Чувашии.

«Государственная программа обновления автомашин скорой медицинской помощи работает эффективно — не на словах, а на деле. Из года в год мы обновляем технику, чтобы медицинские работники могли своевременно и качественно оказывать необходимую помощь», — отметил на церемонии Михаил Игнатьев, подчеркнув, что новые машины не должны простаивать, их нужно эффективно использовать во благо жителей республики.

Между тем обновление медицинского автотранспорта продолжится. В 2020 году будет закуплено 53 машины для «неотложки». В республиканском бюджете на эти цели предусмотрено более 40 млн рублей.

Фото Олега Мальцева: 23 «ГАЗели», шесть автомобилей скорой медицинской помощи класса «С» на базе «Форд Транзит» и один «Ситроен» — все новые машины оснащены в полном соответствии со стандартами оказания скорой медицинской помощи, в частности, навигационной системой ГЛОНАСС.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ Сегодня скорую помощь населению республики оказывает сотня круглосуточных выездных бригад. Автопарк службы «03» насчитывает 190 машин. За последние годы его удалось полностью обновить. Благодаря модернизации увеличилась скорость прибытия бригад медиков — с 95,8% в 2015 году до 99,5% в 2019 году (в том числе на участки федеральных трасс с наибольшей концентрацией ДТП — до 99,9%). Время ожидания бригад скорой медицинской помощи снизилось с 13,2 минуты в 2015 году до 11,3 минуты в 2019 году (на 14,4%). По эффективности работы скорой помощи Чувашия занимает третье место среди 85 регионов России.

Проложили трассу в Заволжье

В каникулы в чебоксарском Заволжье заработала снегоходная трасса длиной 45 км. «Снега меньше, чем в прошлом году, но эмоций можно получить массу. Кто катался, как впечатления?» — интересовался на своей страничке в Инстаграм глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Кроме того, как сообщили в управлении физической культуры и спорта чебоксарской администрации, в этом сезоне для активного отдыха в городе подготовлено 14 лыжных трасс. Покататься на лыжах можно в парке культуры и отдыха «Лакреевский лес», на Московской набережной, в парке «Амазония» и городских лесопарках. В Берендеевском лесу укатана лыжня под классический ход от рощи Гузовского до оздоровительного комплекса «Жемчужина Чувашии».

В Заволжье новая 10-километровая лыжная трасса соединила ДЮСШ № 10, расположенную в Сосновке, с левобережным пляжем, а также санаторий «Чувашия» с физкультурно-оздоровительным центром «Росинка» (круг — 7 км).

Содержанием лыжных трасс занимаются специалисты ДЮСШ имени А.И. Тихонова и ДЮСШ № 10, а также ФСК «Восток». Для укатки трасс используются специальные приспособления — «борона» (под коньковый ход) и «резак» (под классический ход). Комфортные условия для лыжной прогулки в лесу будут обеспечиваться в течение всей зимы.

«Гонялись» за медалями

С традиционного межрегионального турнира «Рождественская гонка» стартовал в республике спортивный лыжный сезон.

Соревнования прошли в первое новогоднее воскресенье на лыжной базе республиканского Центра зимних видов спорта, где собралось около 200 спортсменов не только из районов и городов Чувашии, но и из Москвы, Московской и Кировской областей, республик Марий Эл и Саха-Якутия.

Лыжники разыграли восемь комплектов наград в четырех возрастных группах. В программе состязаний была гонка свободным стилем. В зависимости от возраста, мужчины, юниоры и юноши преодолевали дистанцию 5 и 15 км. Женщины, юниорки и девушки «бежали» 2,5 и 5 км. По итогам насыщенного соревновательного дня все победители и призеры получили заслуженные дипломы и медали.