Рождество – в прямом эфире

Автор: Людмила АрзамасоваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Завтра – один из главных христианских праздников – Рождество. Праздничные богослужения по этому случаю пройдут во всех действующих православных храмах республики, которых более 200, сообщили в местной епархии.

В некоторых церквях службы начнутся уже накануне в полночь. А праздничная Божественная литургия из Покровско-Татианинского собора в Чебоксарах будет транслироваться в прямом эфире Национального телевидения с 8:30 7 января. Это утреннее богослужение совершит Глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Как обычно, трансляция будет комментироваться.

По традиции, на Рождество принято накрывать стол, за которым собирается вся семья. Принято, что на рождественском столе ни одно блюдо не должно оставаться нетронутым.

Опубликовано: 6 января 2020 г.


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