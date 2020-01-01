В Новочебоксарске прошел Фестиваль русского валенка

В первые дни нового года в Новочебоксарске провели второй Фестиваль русского валенка. В рамках проекта «Время отдыхать в Новочебоксарске» его организовали администрация города, новочебоксарская газета «Грани» и ДК «Химик».

Песни, хороводы, конкурсы – сотни горожан собрались на веселый праздник в Ельниковской роще. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также символами праздника — Валенками, зрители танцевали, пели известные песни о зиме, отгадывали загадки, играли в подвижные игры. В почете в этот день были те, кто пришел на праздник в валенках. А таких в зимний денек оказалось немало, сообщают журналисты «Граней». Всем поклонникам русской зимней обуви достались дипломы, сладкие подарки и ценные призы. Среди них разыграли номинации за самый красивый, модный, креативный и народный валенок.

Тут же развернулась выставка необычных поделок, картин и панно из шерсти. А каких здесь только не было валенок!