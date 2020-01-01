Чебоксары – город высокой культуры речи

«Российская газета» с ссылкой на Финансовый университет при правительстве РФ опубликовала рейтинг городов с населением более 250 тысяч, жители которых чаще других используют в повседневной жизни ненормативную лексику. Рейтинг составлен по результатам опроса местного населения.

В среднем, с ненормативной лексикой сталкивается каждый пятый житель крупных городов. Наиболее часто это происходит во Владивостоке, Сургуте, Нижневартовске, Новосибирске и Хабаровске. Реже всего, согласно опросу, к крепкому словцу прибегают жители Санкт-Петербурга, Чебоксар, Петрозаводска, Вологды и Химок.

Кроме того, исследователи установили зависимость распространенности нецензурных выражений от ряда социальных и экономических факторов. Так, чаще ругаются матом в городах с плохими дорогами, низким уровнем финансовой культуры (высокой закредитованностью) населения, слабым вниманием жителей к своему здоровью и низким уровнем жизни в целом. В городах, где преобладает «чистая» речь, напротив, отмечается вовлеченность населения в занятия спортом, хорошие темпы строительства, развитая медицина.

При этом, как ни странно, в городах с распространенной ненормативной лексикой заметно выше процент жителей, открывающих собственное дело. Исследователи связывают это с низкими зарплатами и, как следствие, более дешевой рабочей силой.