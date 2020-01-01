В юбилейный для Чувашии год Михаил Игнатьев призвал уделять особое внимание людям, которыми гордится республика

3 января под председательством Главы Чувашии Михаила Васильевича Игнатьева состоялось совещание по подготовке и проведению в наступившем году 100-летия образования Чувашской автономной области. В совещании участвовали Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин, глава города Чебоксары Евгений Кадышев, глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков и глава администрации Красночетайского района Александр Башкиров.

Обсуждался план мероприятий по празднованию юбилея, утвержденный 26 декабря 2019 года постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики «О подготовке и проведении празднования в 2020 году 100-летия образования Чувашской автономной области».

Глава Чувашии призвал уделить особое внимание людям, которые сделали очень многое для развития экономики и социальной сферы, чьи достижения являются гордостью республики и страны. Он подчеркнул, что празднование юбилея является ярким поводом еще раз вспомнить и отметить их заслуги, рассказать о них молодому поколению.

В ходе совещания были детально обсуждены вопросы строительства и сдачи социальных объектов в столице республики, завершения реконструкции Красной площади, дальнейшей реконструкции Московской набережной и других общественных пространств.

В соответствии с Указом Главы Чувашии «О праздновании 100-летия образования Чувашской автономной области» одной из основных площадок празднования Дня Республики – 2020 наряду с Чебоксарами станет Красночетайский район.

Глава администрации Красночетайского района Александр Башкиров проинформировал о работах по благоустройству основных мест празднования в районе в рамках программ инициативного бюджетирования и формирования комфортной городской среды. На благоустройство также будет направлен грант, полученный на организацию праздничных мероприятий.

Михаил Васильевич Игнатьев отметил, что все запланированные объекты в муниципалитетах должны быть сданы в срок. «Работы очень много. Наша задача вовлечь в празднование максимальное количество людей всех возрастов», – подытожил Глава республики.