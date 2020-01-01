В Чувашии в 2019 году газифицировано более 4 тысяч индивидуальных жилых домов и квартир

3 января Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев провел рабочую встречу с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», генеральным директором АО «Газпром газораспределение Чебоксары», депутатом Государственного Совета Чувашской Республики Кияметдином Мифтахутдиновым.

Обсуждались вопросы развития и модернизации объектов газового хозяйства, реализации мероприятий программы газификации.

«Главные задачи, которые поставлены перед нами как «Газпромом», так и Вами, Михаил Васильевич, касаются обеспечения безопасности всех потребителей природного газа в Чувашской Республике. Мы предпринимаем все необходимые меры по обеспечению своевременного обслуживания газового оборудования. Как результат – летальных исходов среди абонентов в текущем году при пользовании газом в быту не было», – подчеркнул Кияметдин Мифтахутдинов.

Он сообщил, что в прошлом году капитальный и текущий ремонт объектов газоснабжения выполнен на общую сумму более 53 млн рублей. За счет средств, полученных от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа, проведена реконструкция и модернизация зданий и оборудования на 25 газораспределительных пунктах.

В рамках обеспечения необходимой инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям, проложено 18 километров газопровода. Газифицированы новые улицы в Мариинско-Посадском, Чебоксарском, Козловском и Цивильском районах.

Одним из наиболее сложных проектов, по словам генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» и АО «Газпром газораспределение Чебоксары», стал проект строительства газопровода высокого давления к индустриальному парку Канаша. Несмотря на трудности задача была выполнена, введено в эксплуатацию 10 км газопровода. Для начала работы резидентов индустриального парка созданы все условия.

Кроме того, в прошлом году в необходимых объемах была обеспечена поставка газа для запуска тепличного комплекса «Новочебоксарский».

В целом за 2019 год осуществлен пуск газа в более чем 4 тыс. индивидуальных жилых домов и квартир. Газифицированы все запланированные социальные объекты (детские сады, ФАПы, школы и т.д.).

Значительным событием в газификации Чувашской Республики стало начало строительства за счет инвестиций ПАО «Газпром» межпоселкового газопровода к Заволжской территории г. Чебоксары.

В ходе беседы была затронута тема повышения энергоэффективности. Кияметдин Мифтахутдинов сообщил, что Чувашская Республика, одна из первых в России, досрочно завершила работы по обязательному оснащению жилых помещений приборами учета газа в соответствии с требованиями федерального закона об энергосбережении №261-ФЗ.

В ходе беседы также рассматривались вопросы погашения потребителями задолженности за поставленный природный газ.