В новогоднюю ночь в Чебоксарах горел рынок «Ярмарка»

1 января в половине второго ночи вспыхнул пожар в торговых павильонах вещевого рынка по улице Гладкова в Чебоксарах . Площадь возгорания составила около 450 квадратных метров, огнём уничтожены 16 торговых павильонов, повреждена внутренняя отделка соседних торговых точек. В ликвидации огненного ЧП было задействовано 8 пожарных автоцистерн, сообщают в пресс-службе Управления МЧС по Чувашии. Погибших и пострадавших от огня во время пожара нет. Причины возгорания выясняются.
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