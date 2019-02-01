Более 5 тыс. незаконных объектов на теплосетях Т Плюс будут ликвидированы

ПАО «Т Плюс» в ходе совместных рейдов выявило 5196 незаконных сооружений в охранных зонах тепловых сетей в 35 городах своего присутствия. Материалы по каждому объекту направлены в территориальные органы Ростехнадзора и прокуратуру. На основании этих данных ведомства вынесут владельцам «самостроя» предписания об устранении нарушений и ликвидации объектов.

Больше всего незаконных сооружений зафиксировано в Перми – 712. На втором месте – Ижевск с 464 нарушениями. Замыкает тройку лидеров антирейтинга Киров с 403 объектами.

В Йошкар-Оле, Чебоксарах и Новочебоксарске – зоне работы филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» — выявлено 44 подобных объекта.

Наиболее распространенный тип «самостроя» – автомобильные парковки, их 1782. Следом идут детские площадки (656 штук) и заборы (451 штука).

Размещение незаконных объектов в охранных зонах теплосетей (3 метра по обеим сторонам трассы) запрещено Строительными нормами и правилами. Сооружения создают дополнительную нагрузку на грунт, в котором проложена труба. Это ведет к более быстрому износу тепловой сети и может стать причиной порывов и протечек. Они грозят не только перерывами в теплоснабжении, но и провалами грунта, что может стать причиной несчастных случаев.

«Т Плюс» в течение зимы проведет повторные рейды по объектам, чтобы убедиться в их ликвидации.