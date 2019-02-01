В Чувашии проходит праздничный марафон «Новогодняя республика»

Деды Морозы сменили валенки на ботинки

В рамках празднования 100-летия Чувашской автономии проходит республиканский марафон «Новогодняя республика», организованный по инициативе Минкультуры республики. Волна праздничных мероприятий прокатилась по всем районам Чувашии.

В ШЕМУРШИНСКОМ РАЙОНЕ марафон ознаменовался парадом Дедов Морозов и Снегурочек. В образе традиционных зимних персонажей выступили сотрудники районных учреждений, организаций, сельских администраций. Костюмы Дедов Морозов привлекали внимание деталями, отражающими их профессиональную принадлежность. Так, «дедушка», представлявший районную больницу, шествовал с медицинским чемоданчиком, а среднюю школу — в пестревшем формулами кафтане и с портфелем, из которого торчала деревянная указка…

Деды Морозы водили с народом хороводы вокруг елки и соревновались в конкурсе на самое лучшее поздравление. Здравицы звучали на чувашском, русском и татарском языках. Победителем вышел артистичный представитель национального парка «Чăваш вăрманĕ» — в кафтане, украшенном дубовыми листьями (дуб у чувашей — особо почитаемое дерево), с эмблемой национального парка на шапке — фрагментом чувашского орнамента, обозначающим общение с природой. От имени своих подопечных — пташек, зверей и букашек — он в стихотворной форме призвал беречь природу, пожелал всем счастья, добра и удачи в наступающем году.

За роскошной кудрявой бородой скрывался старший госинспектор национального парка Николай Савельев. Перевоплощаться ему не впервой — помогая коллегам в деле экологического просвещения, Николай Петрович частенько появляется перед туристами то в образе медведя, то Деда Мороза.

И все бы хорошо, но погода нынче совсем не зимняя. Поэтому многие шемуршинские Деды Морозы решили отказаться от валенок, чтобы не промочить ноги в декабрьских лужах.

В ИБРЕСИНСКОМ РАЙОНЕ марафон тоже начался с шествия главных героев зимних праздников — Дедов Морозов и Снегурочек. Парад-карнавал прошелся от главной елки до обновленного после ремонта этнографического музея под открытым небом. Селяне принимали самые теплые поздравления от прибывших на праздник официальных лиц, а затем начался традиционный фестиваль-конкурс среди самых артистичных и талантливых Дедов Морозов и Снегурочек района. За право называться лучшими волшебниками боролись пары из 10 сельских поселений. Участники готовили визитную карточку, соревновались в езде на ватрушках, веселили народ забавными играми, пели и плясали, пробовали себя в оригинальном жанре. Победителями конкурса и лучшими Дедом Морозом и Снегурочкой Ибресинского района 2019 года была признана пара из Климовского сельского поселения.

Все участники награждены призами. Приятным сюрпризом для ибресинцев стало представление артистов Чувашского театра кукол. Завершился праздник большим хороводом, объединившим как юных, так и взрослых жителей района.

Между тем вчера марафон «Новогодняя республика» завершил свой праздничный тур в парке культуры и отдыха села Яльчики Яльчикского района.

Фото сap.ru: Листья дуба на новогоднем тулупе — ноу-хау Деда Мороза из парка «Чăваш вăрманĕ».