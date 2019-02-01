В Чувашию поступил современный цифровой сканер гистологических образцов

Курьер не нужен

Определить тип рака, чтобы подобрать правильное лечение — это уже половина успеха. Сделать это помогает опыт и профессионализм врачей-патологоанатомов. Но бывают сложные случаи, когда клетка похожа сразу на несколько видов раковых опухолей, и надо срочно ее верифицировать.

«В зависимости от того, какая форма злокачественной опухоли, какой гистогенез опухоли, какова степень ее агрессивности будет зависеть будущее пациента — получит он химиотерапию, либо лучевую терапию, либо только хирургическое лечение, либо комплексную терапию. Именно по этой причине важна максимальная объективность. Важно получить второе мнение в сложных случаях, которые выходят за рамки усредненных величин», — рассказал заведующий патологоанатомическим отделением онкодиспансера Евгений Москвичев. И тогда медикам нужна консультация коллег. Для этого приходилось отправлять курьера со стеклами для экспертного заключения в федеральные центры. При этом терялось самое дорогое — время.

Теперь курьер не нужен. В патологоанатомическое отделение онкологического диспансера поступил современный цифровой сканер гистологических образцов. Новая аппаратура позволяет отсканировать гистологический препарат в таком качестве, что изображение остается таким же, каким его видит врач под микроскопом. И, естественно, что отправить изображение на компьютер специалисту, который может находиться в любой точке мира, — не проблема. По словам главного врача онкодиспансера Алексея Казакова, сканер будет использоваться для архивирования необычных случаев, получения «второго мнения» при сложной диагностике, а также для проведения дистанционных телемедицинских консультаций в интересах пациента.