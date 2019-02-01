Очередной иностранный футболист может появиться в сборной России

Несколько лет назад он жил рядом с Чувашией, а сейчас играет во французском «Монпелье»

Еще один футболист зарубежного происхождения может пополнить ряды национальной команды страны. Или, если говорить точнее, пока только хочет. Это французский полузащитник французского же футбольного клуба «Монпелье» Дамьен Ле Таллек.

Жена и дом в Москве

Он сказал, что рассчитывает сыграть за сборную России на чемпионате Европы 2020 года. Ле Таллек не только рассчитывает, но и действует: несколько месяцев назад он подал документы на получение гражданства Российской Федерации. К тому же, как сказал футболист, у него русская жена и купленный совместно с ней дом в Москве.

У француза есть и опыт выступления в российской премьер-лиге, главном дивизионе отечественного футбола. В 2014 и 2015 годах он отыграл не где-нибудь, а в клубе «Мордовия» из соседней с нами республики.

Теперь об амбициях, связанных со сборной России и Евро-2020. Вот что Ле Таллек, помимо некоторых деталей своей личной жизни, рассказал газете «Известия».

«Если главный тренер сборной (Станислав Черчесов. — Прим. ред.) позвонит мне после того, как я получу российский паспорт, то приму вызов. Для меня будет большой честью представлять Россию. Думаю, что ФИФА позволит мне поменять футбольное гражданство, ведь я играл только за молодежную и юношеские сборные Франции. Когда получу паспорт, очень надеюсь, что тренер сборной России начнет следить за моими выступлениями. Сделаю все, чтобы он стал рассматривать меня как потенциального игрока национальной команды и не забывал обо мне. Верю, что все получится».

За переход…

Нужен ли Ле Таллек сборной России? Вопрос дискуссионный.

С одной стороны, главной команде страны не помешал бы человек с европейским футбольным менталитетом и мышлением. Француз является игроком основного состава «Монпелье», в стартовом составе выходит на поле регулярно. Команда, правда, сейчас занимает лишь 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, но это не отменяет того факта, что ей постоянно приходится играть против грандов местного футбола — таких как «Пари Сен-Жермен» и «Марсель».

К тому же Ле Таллек успел стать чемпионом Германии в составе дортмундской «Боруссии» и двукратным чемпионом «Сербии» в составе белградской «Црвены Звезды». Это очень хороший опыт для любого игрока. Поэтому многие эксперты сетуют в связи с тем, что в сборной России, в отличие от девяностых годов, почти нет игроков, выступающих в ведущих европейских чемпионатах.

Сейчас таких футболистов двое, и они действительно являются одними из лидеров сборной страны. Это — полузащитники Денис Черышев из испанской «Валенсии» (ранее он играл в Испании за «Севилью», «Вильярреал» и даже пару матчей за «Реал») и Александр Головин из команды «Монако», выступающей в чемпионате Франции. У Головина, напомним, есть чувашские корни, но это, как говорит современный классик из телевизора, уже совсем другая история.

И против…

Теперь о другой стороне этого вопроса. При всем уважении — а стремление иностранцев высокого класса защищать честь именно России иного отношения к ним не вызывает — натурализованных футболистов, задействованных в нашей сборной, и так немало. А в случае успеха сборной многим наверняка хочется воспринимать выступление бывшего иностранного поданного именно как российский успех: это мы его добились, это наша страна сделала.

В число натурализованных игроков сейчас входят бразильцы, отыгравшие в российских клубах, как минимум, по пять лет. Это вратарь Маринато Гилерме («Локомотив»), защитник Марио Фернандес (ЦСКА), нападающий Ари («Краснодар», а до этого — «Спартак», «Локомотив»). Первые двое из них играют за сборную России регулярно, и почти нет сомнений, что сыграют на Евро-2020. Можно еще упомянуть бразильского полузащитника Жоаозиньо, с недавних пор играющего за московское «Динамо». С 2011 по 2018 годы он выступал за «Краснодар» и тоже получил паспорт РФ. А вот вызова в сборную не получил ни разу.

Кроме того, есть защитник Константин Рауш, полузащитник Роман Нойштедтер, играющие сейчас в московском «Динамо». Оба — россияне, но немецкого происхождения. Первые футбольные шаги они сделали в Германии, там же отыграли за местные клубы на уровне Бундеслиги. Были задействованы в юношеских и молодежной сборных Германии. У них имелось немецкое гражданство, от которого им пришлось отказаться ради паспорта РФ.

Наш бывший сосед Ле Таллек, получается, пытается попасть в сборную по третьему пути: он не провел в России необходимые пять лет, зато у него есть русская жена и дом в Москве. Сын, кстати, тоже есть — и как раз таки с российским паспортом. Ле Таллек настроен оптимистично: «Решил множество вопросов с документами и бумагами. Насколько мне известно, паспорт будет готов уже через несколько месяцев», — сказал он «Известиям».

МНЕНИЯ

Что говорят по поводу нового иностранца в сборной, в частности, и о натурализации зарубежных футболистов в целом.

АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ, бывший главный тренер «Мордовии» («Чемпионат», 19.12.2019):

«Ле Таллек — достаточно сильный игрок, безусловно, пригодился бы нашей сборной. Но это вопрос к Станиславу Саламовичу (Черчесову. — Прим. ред.). Очень приятно, что игрок хочет выступать именно за нашу сборную. Но у нас достаточно своих неплохих ребят. С чем связано такое решение? К нам приезжало много звезд, не только спорта, но, к сожалению, не на пике своей карьеры. Но уровень футболиста, с которым я работал, был достаточно высок».

АНДРЕЙ АРШАВИН, бывший капитан сборной России («Известия», 20.03.2019):

«Я всегда говорил, что я против натурализации на уровне сборной страны. Это проблема достижения высоких результатов. Хотели на ЧМ добиться максимальных результатов — принимали для этого все возможные решения, в том числе и натурализацию. Но если говорить глобально, нужно просто растить своих футболистов. Даже в Казахстане, наверное, меньше натурализованных игроков в национальной команде, чем у нас. Возможно, я ошибаюсь, но разве это нормально? Я не хочу, чтобы за сборную России играли одни бразильцы, как в мини-футбольной сборной».

СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ, главный тренер сборной России («Интерфакс», 15.05.2017):

«Если по той или иной причине зарубежный игрок получает российское гражданство и участвует в отборе — он россиянин, и никаких проблем в этом я не вижу. Но просить кого-то получить гражданство ради того, чтобы играть — несправедливо в отношении других игроков и создает искусственную, неконкурентную среду. Абсолютно никакого желания натурализовать новых игроков у меня нет, не было и не будет».

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, чебоксарец, 40 лет, менеджер:

«Ничего плохого не вижу в том, что еще один иностранец будет играть за нашу сборную по футболу. Думаю, что при обсуждении данной темы не стоит увлекаться национальным вопросом. Как бы неплохо, когда кто-то выбирает твою страну, чтобы представлять ее на международных турнирах. И желания отстоять престиж российского футбола у него будет не меньше, чем у наших ребят».

А что по этому поводу думаете вы?

Владимир Нардин, корреспондент агентства «Интерфакс», специально для «СЧ»

Фото Instagram: Французский футболист Дамьен Ле Таллек мечтает о карьере в сборной России.