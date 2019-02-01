В Чебоксарах прошел Всероссийский турнир по вольной борьбе на призы Героя России, генерал-лейтенанта Николая Гаврилова

Два дня на борцовских коврах республиканской спортшколы олимпийского резерва № 5 имени В.Н. Кочкова вели поединки более 120 спортсменов из 18 регионов страны. На кону стояли медали и призы от прославленного земляка, уроженца Канашского района, президента республиканской федерации спортивной борьбы Николая Гаврилова.

Как сообщают в Минспорте Чувашии, чувашские спортсмены показали техничную и зрелищную борьбу. В общей сложности хозяевам ковра удалось завоевать одиннадцать медалей разного достоинства. Из десяти весовых категорий четыре финальные схватки прошли с участием чувашских спортсменов.

В упорной борьбе победу в своих весовых категориях одержали Александр Федоров (61 кг), Артур Бадтиев (70 кг), Руслан Самарин (74 кг) и Алихан Майрукаев (97 кг). В весовой категории до 92 кг серебряную медаль завоевал Всеволод Григорьев. Еще шесть спортсменов Чувашии удостоились бронзовых наград: Илья Андреев (57 кг), Павел Тимофеев (65 кг), Даниил Ефимов и Александр Ульянов (74 кг), Константин Воронин (92 кг) и Магомед Омаров (97 кг).

По результатам общекомандного зачета первое место заняла Чувашия, второе и третье места — за Московской областью и Республикой Саха (Якутия). Специальными призами были отмечены представители Чувашии Илья Андреев и Артур Бадтиев, получившие специальные призы в номинациях «За волю к победе» и «За лучшую технику».

фото cap.ru

В Чувашии вольная борьба считается одним из базовых видов спорта.