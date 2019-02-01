Курсы повышения квалификации в рамках федерального проекта

В 2019 году в рамках национального проекта «Образование» стартовал федеральный проект «Новые возможности для каждого», направленный на формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков.

В этом году для реализации проекта было отобрано 50 вузов России по различным направлениям. Среди них и высшее учебное заведение нашей республики — Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева, который выиграл федеральный грант и сегодня активно реализует программы повышения квалификации для работников образовательных учреждений.

Так, к примеру, на курсах воспитатели детских садов знакомятся с актуальными вопросами образования ребенка в условиях новых Федеральных государственных образовательных стандартов, учителя начальных классов — с методиками обучения младших школьников. Для всех педагогов также предусмотрены курсы, связанные с информационными технологиями в образовании, инклюзивным образованием, профилактикой профессионального выгорания, управлением проектами в образовании. Как сообщает пресс-служба ЧГПУ, нынче обучение проходят более 1000 человек.

КСТАТИ

Курсы в рамках нацпроекта будут проходить ежегодно. С дополнительной информациейможно ознакомиться на сайте Центра непрерывного обновления компетенций: http://dop.chgpu.edu.ru. Телефон центра: 8(8352) 22-36-74. Е-mail: cpk.do@yandex.ru

Татьяна Петрова

Фото пресс-службы ЧГПУ имени И.Я. Яковлева