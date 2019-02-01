В Чебоксарах встречали композиторов из республик Поволжья и Приуралья

От сюит и симфоний до песен и романсов

В Чувашии прошел юбилейный, XXX Фестиваль композиторов республик Поволжья и Приуралья, собравший участников из Мордовии, Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Марий Эл. Нынешний музыкальный форум был приурочен к столетию Чувашской автономии, которое отметят в республике в наступающем 2020 году.

Фестиваль торжественно открывался 16 декабря в зале Чувашского академического драматического театра им. К.В. Иванова, где участников приветствовали руководители композиторских союзов Чувашии и Татарстана, Николай Казаков и Рашид Калимуллин.

Исполнителями представляемых меломанам и профессионалам новых произведений традиционно стали оркестр и хор Чувашской государственной академической симфонической капеллы под управлением Мориса Яклашкина и Натальи Яклашкиной. Они традиционно поддерживают национальную музыку и ратуют за качественное исполнение музыки современных композиторов, которую сегодня редко можно услышать вживую. Блистали также аккордеонист Илья Алексеев и солистка Юлия Маркитанова. А в программе прозвучали масштабные произведения авторов из четырех республик.

Профессионалы высоко оценили сюиту Нины Кошелевой по мотивам мордовских сказок, симфонию с колоколом чувашского композитора Юрия Григорьева, симфонические танцы Рашида Калимуллина, одночастную симфонию Анатолия Тихомирова из Марий Эл. Слушатели отметили эти опусы по-своему — бурными аплодисментами и криками «браво».

Продолжил фестиваль свою работу концертами камерной музыки в зале Чувашского художественного музея и вокально-хоровой — в Чебоксарском музыкальном училище имени Ф.П. Павлова. Камерная музыка была представлена романсами и песнями, вокальными и инструментальными циклами, пьесами и концертами для фортепиано, балалайки, гитары. А в числе заявленных композиторов — целое созвездие сочинителей из республик Поволжья и Приуралья: Ильгам Байтиряк, Ильяс Камал и Виталий Харисов из Татарстана, Нина Кошелева, Антон Никонов, Николай Митин и Андрей Пивкин из Мордовии, Альфия Хабирова из Башкортостана, чувашские сочинители Валентина Салихова, Николай Зимин и Алина Гарифуллина, марийские — Элина Архипова и Анатолий Тихомиров.

Большая программа ждала и слушателей концерта в большом зале Чебоксарского музыкального училища имени Ф.П. Павлова. В нем кроме хора и инструментального ансамбля Чувашской академической симфонической капеллы приняли участие студенческие вокальные ансамбли Чувашского института культуры и искусств и самого музыкального училища — будущее нашего исполнительского искусства. А именно «Элегия», «Abilita» и «Cantabile». Выступили на сцене и детские хоры Чебоксарской детской музыкальной школы № 5 имени Ф.М. Лукина и Новочебоксарской детской школы искусств.

Кульминацией же нынешнего композиторского форума стали уже известные поклонникам искусства Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца вокально-хореографические композиции «Собрались мы за столом» Лолиты Чекушкиной и «Свадьба в Слакбашах» Александра Осипова. Это музыкально-театральное действо — часть большой работы ансамбля «Река времени», победителя конкурса грантов Главы Чувашской Республики.

Всего на нынешнем фестивале композиторов Поволжья и Приуралья были представлены 16 авторов музыкальных произведений.

«Проводимый с 1982 года фестиваль музыки композиторов республик Поволжья и Приуралья зародился в Казани благодаря композитору Мирсаиду Яруллину, инициатору этого творческого движения, — сказал на «круглом столе», завершившем форум, Рашид Калимуллин. — За это время выросло новое поколение композиторов, продолжающих традиции своих старших коллег, и это хорошо продемонстрировал нынешний фестиваль».

Фото: Оркестр и хор Чувашской государственной академической симфонической капеллы активно продвигают творчество современных национальных композиторов.