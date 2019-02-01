Декабрьские вечера «В круге Айги»

Встречи в юбилейный год поэта

В Москве, в Новой Третьяковке, проходят вечера «В круге Айги», посвященные 85-летию поэта. Это концерты, поэтические чтения и кинопоказы, сопровождаемые комментариями друзей и «соавторов» Геннадия Айги, которые проходят «на фоне» выставки, посвященной столетию Музея живописной культуры.

Как рассказывают организаторы проекта, в 1961-1971 годах, работая в Музее Маяковского, Айги вместе с Николаем Харджиевым устраивал выставки, посвященные художникам и поэтам русского авангарда. И сейчас, в год 85-летия Геннадия Николаевича, Третьяковская галерея представляет творчество их «наследника».

Сам Геннадий Айги называл себя «малевичеанцем». Французский писатель Жак Рубо сказал о нем, что он «самый своеобразный голос в современной русской поэзии и один из самых необычных в мире». Но больше за ним закрепилось определение Романа Якобсона, как «экстраординарного поэта русского авангарда».

Не только творчество Айги оставило заметный след в русской культуре, но и сама его личность. Дружеский круг Геннадия Айги был весьма обширен, а само общение с поэтами, художниками, музыкантами, историками искусства – настоящим творческим процессом, давшим начало стихам и музыкальным произведениям. Программа вечеров, посвященных «Кругу Айги» и ставит целью представить примеры этого плодотворного взаимодействия.

Вечера проходят в выставочном зале Государственной Третьяковской галереи на Крымском валу и носят названия «Айги: поэзия», «Айги: музыка» и «Айги: кино». И их ведущие соответственно поэт и переводчик Ольга Седакова, композитор, один из лучших лекторов современной России Иван Соколов и известный кинорежиссер Марина Разбежкина.

О творчестве народного поэта Чувашии, обладателя множества престижных литературных премий расскажут также поэт, доктор физико-математических наук Владимир Аристов, пианист, дирижер и педагог Алексей Любимов, кинооператор Авис Привин.

Фото: В честь юбилея Геннадия Айги в Чувашии прошли выставки и концерты, конференции и поэтические вечера.