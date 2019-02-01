Расти над собой — классно!

Исполнитель лучшей мужской роли Приволжья о стремлении учиться и культурном протесте

Вячеслав Краснов учится на четвертом курсе юрфака Чувашского госуниверситета. В октябре он завоевал титул первого вице-мистера Студенчества России, а совсем недавно стал лауреатом фестиваля «Театральное Приволжье» в номинации за лучшую мужскую роль. В перерывах между разъездами и подготовкой к приближающейся сессии Слава согласился поделиться мыслями об идеалах своего поколения.

— Ты будущий юрист. Что для тебя справедливость?

— За поступки должна быть адекватная ответственность. У наказания должны быть причины и основания. Бить слабых, когда ты сильный — неправильно. Каждый случай индивидуален, и иногда требуется милосердие и сострадание. Справедливость — это человеческое отношение, а не стремление покарать.

— Почему молодежная культура часто протестная?

— Культура исторически имеет такие черты. Поэты всегда собирали кружки и обсуждали то, чем они недовольны в обществе. Но я не понимаю артистов, которые ездят с гастролями, зарабатывают деньги и живут припеваючи, но чем-то возмущаются.

Я считаю, музыка и искусство должны вдохновлять. Ты выходишь утром на пробежку, надеваешь наушники, и мелодия гонит тебя вперед. Но некоторые певцы сегодня звучат так, будто показывают свои клыки. Никогда никого ни к чему хорошему это не приводило.

— Протест молодежи — конструктивный?

— Недавно общался с ребятами лет шестнадцати. Девочка говорит: «люблю делать все запретное». То есть ее манит запрет сам по себе. Они часто против просто потому что против, их сам факт заводит. А если разбираться, в чем именно проблема, то там нет позиции. Это подростковая черта, не думаю, что наше поколение в этом смысле особенное.

— Ты восемь лет занимаешься боксом. Зачем ты бьешь людей?

— Спорт дисциплинирует. У меня есть внутренняя потребность иметь возможность защищать родных и близких. Нас научили не использовать кулаки на улице кроме как для самообороны.

Перед боем мы жмем руки, узнаем друг друга, проявляем уважение. Единоборства – это не драка, это расчет и тайминг. Ты должен постоянно думать, и в этом спорте больше работы мозга, чем махания руками. Бокс — это потная, подвижная и болезненная, но все-таки шахматная партия.

— Почему ты играешь в театре?

— В школе понял, что получаю удовольствие на сцене. В университете меня долго не брали ведущим. Был момент, когда попросился на пробы и меня не взяли. Правда, позже все равно пробился. В прошлом году, когда был отбор на «Абрикосовый сад», выступал самым последним, рассказал монолог Чацкого. Только потом я понял, что меня по-настоящему заинтересовало – там работают не с собственным эго, не занимаются самолюбованием, актеры работают с энергией и подачей. Они провоцируют зрителя наслаждаться.

Есть другой момент. Театр — это возможность побыть другим человеком. Не Славой Красновым, а кем-то еще. Где вы еще получите такой опыт?

— Тобой движет тщеславие?

— Если бы меня не выбрал университет, я бы ни за что не участвовал в «Мисс и Мистер Студенчество». Но я представлял мой вуз, мой город и мою республику. Может, это для кого-то звучит глупо и наивно, но я не имел права подвести людей. Я видел, как за меня болеет каждый в ЧувГУ. Во время конкурса я простыл, у меня не было голоса. И перед творческим номером парень с другого факультета звонил какой-то девчонке, та кому-то еще, чтобы мне поскорее привезли малиновый чай. Каждый интересовался, как дела, и спрашивал, чем помочь. Как тут не выкладываться? О себе в таких обстоятельствах думаешь в последнюю очередь.

— Ты занимаешься спортом, успешен, нравишься девушкам. В чем изъян Славы Краснова?

— Я был вспыльчивым, работаю над этим. Однажды, еще в школе, одной девочке стало плохо, но ей никто не верил, даже в медпункте не отпускали домой. Я разозлился, наорал на сотрудников медкабинета и пнул ногой дверь. Она была из гипсокартона, и я пробил ее насквозь. Потом отца вызывали в школу, я менял эту дверь за свой счет.

— Ольга Бузова — самый популярный блогер России. Тебя это расстраивает?

— Меня это печалит. Я бы хотел, чтобы люди чаще думали головой. Но информации вокруг так много, что легче просто скроллить ленту инстаграма, будто кушать в фастфуде. Выходит, чем контент тупее, тем он популярнее. Хорошо, что в ЧувГУ работают конструктивные площадки, где можно созидать что-то свое. Это спасает.

— У студентов сегодня много возможностей. Но многие выбирают жаловаться на жизнь. Почему?

— Самого бесит. Думаю, ребятам надо постоянно объяснять, зачем им это, и показывать примеры. Как-то мы проводили большое собрание, где я провоцировал ребят с факультета на активность. Кто-то, конечно, остался сидеть в телефоне, но эти слова все равно западают в душу, это зерно, которое однажды прорастет.

— Что для тебя университет?

— Это возможность набить шишки, набраться как можно больше опыта без фатальных последствий. Это мой период социализации к взрослой жизни. Поэтому я пытаюсь учиться как можно больше.

— Зачем тебе это?

— А что делать? Сидеть дома на диване? В телефон уткнуться? Учиться и расти над собой — классно. Это такое маленькое путешествие в твоей голове. Если ты пока не можешь поехать в Италию, то всегда можешь сыграть итальянца в спектакле. А если будешь работать над собой, то на это придет посмотреть полный зал Дворца культуры.

фото cap.ru