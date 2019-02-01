В трех районах республики появились спортплощадки для сдачи норм ГТО

Подтягиваются и отжимаются

Чебоксарский, Красночетайский и Порецкий районы — сразу в трех муниципалитетах республики в среду открылись спортивные площадки для подготовки к сдаче нормативов комплекса ГТО. Их построили в рамках федерального и регионального проектов «Спорт — норма жизни», реализуемых по инициативе Президента страны Владимира Путина.

В Кугесях, например, современная спортивная площадка под открытым небом для сдачи норм ГТО разместилась на стадионе «Олимпийский». Силовые тренажеры, турники, перекладины, шведские стенки, баскетбольный щит, воркауты, скамьи, теннисный стол, безопасное покрытие — на уличном оборудовании можно готовиться как к отдельным тестам комплекса, так и проводить спортивные тренировки. Спортпллощадка довольна большая — ее площадь более 300 квадратных метров, а заниматься на ней могут все желающие.

Поздравила жителей поселка с этим важным событием Председатель Госсовета Чувашии Альбина Егорова. Спикер отметила, что площадка стала настоящим подарком в преддверии Нового года, ведь развитие физической культуры и спорта — приоритетное направление страны, республики и района. Альбина Егорова выразила надежду, что новый объект будет всегда востребован, а заниматься на тренажерах придут не только дети и молодежь, но и старшее поколение.

МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ

Глава Чувашии «Мы строили учреждения физической культуры и спорта и будем строить, будем вводить горизонтальные плоскостные сооружения, чтобы, для всех, кто хочет заниматься физической культурой и спортом, сооружения были в шаговой доступности».

Глава администрации Чебоксарского района Владимир Димитриев в свою очередь заметил, что жители района — люди спортивные, их успехами гордится вся республика. Так, юная представительница Кугесь, 15-летняя спортсменка Рената Чайникова, выступающая за Чувашию и Москву, недавно стала чемпионкой России на соревнованиях в Новочебоксарске по современному пятиборью. В следующем году в районе приступят к строительству футбольного поля с искусственным покрытием, а в селе Ишаки начнется работа по строительству спорткомплекса.

Самым ловким и крепким жителям района, сдавшим нормативы, вручили знаки отличия ГТО. По данным издания «Таван Ен», в районе их выполнили полторы тысячи человек.

Добавим, в этом году площадки для сдачи нормативов ГТО появились в девяти районах республики. В следующем году планируют построить еще пять таких же спортивных точек притяжения.

Фото cap.ru

Золотой значок ГТО — это хорошо, но не самое главное. Занятия спортом дарят здоровье, формируют полезные привычки, являются альтернативой негативным увлечениям, распространенным в молодежной среде.