21 декабря — день открытых дверей в больницах Чувашии

Проверить здоровье перед долгими новогодними каникулами, если что-то беспокоит, очень даже неплохо. Тем более что больницы в очередной раз открывают двери, чтобы пациенты могли попасть к узким специалистам без направлений.

Так, в Республиканском кардиологическом диспансере в субботу кардиологи проведут консультации всех желающих с 8 до 13 часов. При необходимости во время приема вам сделают электрокардиографическое исследование сердца. Подскажут, как нужно питаться, чтобы избежать скачков давления, каким должен быть именно для вас здоровый образ жизни, как надо вести дневник самоконтроля артериального давления.

Записаться можно по телефону регистратуры (8352) 70-95-90. Пациентам, желающим получить информацию о состоянии своего здоровья и проконсультироваться у специалистов, необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

День открытых дверей в Республиканском наркологическом диспансере поможет выяснить, что сейчас происходит в молодежной среде, как можно предупредить употребление наркотиков и психоактивных веществ у подростков. Если вы сами не увлекаетесь спиртным, но в семье есть родственник, который злоупотребляет горячительными напитками, и вас это беспокоит, то стоит пообщаться со специалистами. Зачастую люди не представляют себе праздников, и тем более Нового года, без спиртного. Как правило, это связано с непониманием того, что алкоголь и праздничное настроение — несовместимые понятия. Алкоголь во всех его видах является депрессантом нашей нервной системы и соответственно не снимает напряжение, а создает дополнительные проблемы. Специалисты наркодиспансера расскажут о том, что и без горячительного можно и нужно хорошо проводить различные торжественные и увеселительные мероприятия.

Телефон регистратуры республиканского наркологического диспансера (8352) 23-41-68. С 8 до 14 часов амбулаторно-поликлинический прием граждан, консультирование по вопросам профилактики потребления спиртного, лечения и реабилитации больных с различного рода зависимостями будет также проходить в подразделениях диспансера в Новочебоксарске (тел. регистратуры 73-29-83) и Шумерле (тел. (83536) 2-14-30).

Кроме того, чебоксарцы получат возможность проконсультироваться у врачей общей практики, специалистов узкого профиля, а также пройти диагностические исследования по направлению в поликлинике № 1 Городской клинической больницы № 1 с 8 до 13 часов. Там же будут работать центр здоровья и кабинет диспансеризации. Для эффективного приема у врачей-специалистов желательно иметь на руках результаты медицинских обследований. Всем пациентам при себе необходимо иметь страховой медицинский полис и паспорт. Записаться можно по телефону 8 (8352) 26-03-03 и в электронной регистратуре.

Фото moygorod-online.ru

Дни открытых дверей повышают доступность медицинской помощи для пациентов.