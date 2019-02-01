МЧС предупреждает: салютуем по правилам

– Хранить приобретенные фейерверки нужно в сухих, недоступных для детей местах, вдали от нагревательных приборов.

– Площадку для запуска необходимо выбрать заранее. Она должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий электропередачи и других препятствий. Непосредственно в том месте, где будут запускаться фейерверки, не должно быть опавших листьев, хвои, бумаги или других предметов, которые могут загореться. Кроме того, сама площадка должна быть на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. Увы, нередко ракеты залетают на балконы или даже в квартиры, становясь причиной пожара.

– Расстояние от пусковой площадки до зрителей должно быть 15-20 метров, при этом зрители всегда располагаются с наветренной стороны. Если есть сильный ветер, расстояние лучше увеличить.

– Ракеты нельзя запускать с руки, из окна или с балкона. Они должны быть установлены вертикально или под углом 10-15 градусов.

– Перед тем как поджечь фитиль, нужно точно знать, откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону зрителей.

– Если ракета не стартовала или упала, не разорвавшись, не надо бежать к ней. Тем более брать ее в руки и заглядывать внутрь, пытаясь выяснить, в чем причина.

– Нельзя запускать не сработавшую шутиху повторно; использовать салют в поврежденной упаковке; сушить намокшую петарду на отопительных приборах.

По окончании салюта нужно потушить догорающие элементы.

Из памятки Управления МЧС России по Чувашии

Перечень специальных площадок для самостоятельного запуска фейерверков и других пиротехнических изделий на территории города Чебоксары

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН:

1. В районе речного порта (площадь Речников);

2. В районе кафе «Хавас» (ул. Ашмарина, д. 54, бывший кинотеатр «Луч»);

3. Между домами № 1 по ул. Р. Люксембург и № 9 по ул. Болгарстроя;

4. Аллея поколений по ул. Пролетарская (в районе д. 27 по ул. Пролетарская);

5. Детский парк по ул. И Франко;

6. Футбольное поле, ул. Новогородская, д. 34;

7. Футбольное поле, ул. Низами;

8. Футбольное поле, ул. 9-я Южная;

9. Территория пл. Скворцова;

10. Территория перед домом № 1 по ул. 50 лет Октября;

11. Территория около ДК им. П.П. Хузангая (ул. З. Яковлевой, д. 54а);

12. Территория перед ТД «Овас» (пр. Тракторостроителей, д. 11);

13. Ул. Ярмарочная, между домами № 7 и № 8/5;

14. В районе дома № 47, корп. 1 по ул. Гагарина;

15. Пр. Тракторостроителей, д. 58, корп. 1, со стороны оврага;

16. Пр. Тракторостроителей, в районе дома № 72;

17. Аллея перед перекрестком ул. Л. Комсомола и ул. Пролетарская;

18. В районе дома № 4/2 по ул. Гастелло;

19. Сквер, ул. Цивильская.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН:

1. Территория, прилегающая к дому № 80 по ул. Б. Хмельницкого;

2. Территория, прилегающая к транспортному кольцу по ул. Коммунальная Слобода;

3. Территория между домами № 43, 45 по Эгерскому бульвару;

4. Парк в п. Новые Лапсары;

5. Территория между домами № 16 по пр. И. Яковлева, № 5, корп. 1; № 7 по ул. Кукшумская;

6. Площадка перед домом № 2, корп. 2 по пр. 9-й Пятилетки;

7. Дорожки сквера Чапаева по пр. Ленина;

8. «Дорисс-парк» — пр. И. Яковлева и пр. 9-й Пятилетки;

9. Площадка на углу пр. 9-й Пятилетки и Эгерского бульвара (напротив дома № 30 по пр. 9-й Пятилетки);

10. Площадка у памятника И. Яковлеву у Национальной библиотеки по пр. Ленина;

11. Территория между техникумом «ТрансСтройТех» (ул. Хузангая, д. 18), Республиканским центром медицины катастроф (пр. 9-й Пятилетки, д. 10) и детским садом № 149 (пр. 9-й Пятилетки, д. 6а);

12. Площадка на углу пр. И. Яковлева и пр. Мира (напротив дома № 98 по пр. Мира);

13. Пустырь между микрорайоном «Садовый» и началом транспортной развязки у Сугутского моста (пр. Геннадия Айги).

МОСКОВСКИЙ РАЙОН:

1. Ул. Мичмана Павлова, д. 22, 24, 74, корп. 1;

2. Ул. Максимова, д. 2/5, 9;

3. Ул. Гражданская, д. 58, 58/1, 60, 62 (бывшая хоккейная коробка);

4. Ул. Гражданская, д. 119, 119/1;

5. Б-р Миттова, д. 12, 33/1, 13, между д. 25 и д. 33;

6. Сквер Пирогова;

7. Ул. Т. Кривова, д. 5;

8. Ул. Афанасьева, д. 9;

9. Ул. Социалистическая, д. 11;

10. Пустырь по ул. Талвира;

11. Студенческий городок;

12. Парк «Амазония»;

13. Стадион «Волга»;

14. Сквер им. Ислюкова;

15. Пустырь по ул. Э. Юрьева;

16. Набережная Чебоксарского залива;

17. Студенческий сквер.

ЗАВОЛЖЬЕ:

1. Пос. Сосновка — стадион «Рубин»;

2. Пос. Сосновка — ООО «Колос М», поле;

3. Пос. Октябрьский — площадка проведения авторалли «Золотые пески Заволжья»;

4. Пос. Северный — площадка за магазином;

5. Санаторий «Чувашия» — причал;

6. Пос. Первомайский — дамба.

По данным МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Чебоксары»