В театре оперы и балета тушили учебный пожар

Рабочие, ремонтировавшие сцену театра, нарушили правила безопасности при сварке. Разгорелся серьезный пожар, которому присвоили третий ранг. Тушить огонь прибыли пожарные со всего города Чебоксары, а также из Новочебоксарска, примчались и другие экстренные службы. Такой была легенда показательного учения, прошедшего вчера в Чувашском государственном театре оперы и балета.

Несмотря на учебный характер происшествия, огонь «ликвидировали» по-серьезному. С тринадцатью единицами техники, сотней человек личного состава, раскатанными пожарными рукавами и раскинутым на месте штабом. По сценарию огонь с конструкции над сценой по занавесу перекинулся вниз и распространился по всему деревянному настилу, затем опустилась защитная решетка и сработала автоматическая система оповещения. Большинство сотрудников театра вышли на улицу самостоятельно, но части из них потребовалась помощь.

Осложняли работу спасателей огромное количество лестниц и коридоров театра, непросто было найти пострадавших в его лабиринтах. Но пожарные справились. Они эвакуировали 26 человек, оставшихся в оркестровой яме, в партере и на восьмом этаже, некоторых — в изолирующих дыхательных масках. Кому-то из спасателей даже довелось спуститься на первый этаж по красной ковровой дорожке театра, по которой обычно ходят в нарядных платьях и костюмах.

Кстати, о безопасности учреждений культуры говорили на недавнем заседании республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Тогда прозвучало, что эти объекты должны тщательно подготовиться к предстоящим праздникам. В качестве негативного примера прозвучало тогда напоминание о страшном пожаре в Пензе в начале января 2008 года. Областной театр можно было спасти, но подвела невнимательность дежурных, не сообщивших вовремя о беде. В этом свете «тренировочный» пожар в нашем театре оперы и балета — весьма своевременное мероприятие.

Прошедшее учение было оценочным, а значит, на него прибыли руководители пожарно-спасательных подразделений и даже начальник Главного управления МЧС России по Чувашии генерал-майор Станислав Антонов. Выбирая между двумя возможными оценками, «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», руководители остановились на первом варианте.

Фоторепортаж Максима Васильева: Учения нужны экстренным службам, чтобы оценить слаженность своих действий.