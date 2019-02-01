Возмездие за убийство

К 13 годам лишения свободы приговорен житель Мариинского Посада, убивший человека.

Как ранее сообщала «СЧ», июньским утром этого года в мусорных контейнерах во дворах нескольких домов по улицам Терешковой и Коммунистической были обнаружены части расчлененного тела мужчины. По этому факту СУ СКР по Чувашии незамедлительно возбудило уголовное дело. В целях раскрытия особо тяжкого преступления, вызвавшего широкий общественный резонанс, были задействованы все правоохранительные структуры и опытные криминалисты. Убийство, совершенное в условиях неочевидности, было раскрыто в кратчайшие сроки по «горячим следам».

44-летний житель Марпосада, совершивший убийство, в ноябре прошлого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал длительный срок за аналогичное преступление. СУ СКР и судом установлено, что со своей будущей жертвой он познакомился в городском кафе, вместе пили спиртное. А потом увез его в свою съемную квартиру, чтобы продолжить застолье. Там мужчины поссорились, злоумышленник пустил в ход нож, шансов выжить у 56-летнего мужчины не было…

На следующий день нетрезвый хозяин съемной квартиры вышел на улицу, где его через некоторое время задержали сотрудники полиции за неисполнение обязанностей, возложенных на него судом, поскольку после освобождения из мест лишения свободы он находился под административным надзором. Там мужчина находился двое суток, отбывая административное наказание.

А освободившись утром, решил избавиться от тела убитого им человека. По пути домой злоумышленник подготовился: купил в магазине ножовку, большие полимерные пакеты для мусора, хозяйственные перчатки… В ходе осмотра в квартире обнаружены замытые следы и пятна крови, в ходе проверки показаний с выходом на место мужчина указал, где выбросил пакеты со страшным содержимым. Назначенный судом срок фигурант дела проведет в колонии особого режима.

В следственном управлении сообщили, что в настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя города Новочебоксарска, подозреваемого в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления. Выяснилось, что он помогал осужденному сокрыть расчлененное тело убитого мужчины. Напомним, недавно суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима 24-летнего жителя Чебоксар, в прошлом году убившего местного жителя на почве пьяной ссоры и зарывшего части его тела в лесопосадке в заранее вырытой яме.