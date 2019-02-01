Только по решению суда

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Три месяца назад я купил квартиру. Заключил договор с продавцом, он его подписал, я передал ему деньги. А потом мужчина уехал и где находится, неизвестно. Могу ли я без его участия зарегистрировать договор?

Иван Серегин, Чебоксары

По закону о регистрации недвижимости для государственной регистрации договора и (или) права, ограничения права или обременения объекта недвижимости, возникающих на основании такого договора, требуются заявления обеих сторон сделки (если она не удостоверена нотариально), пояснили специалисты Управления Росреестра по Чувашии.
В вашем случае можно применить ст. 165 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд по требованию другой стороны вправе вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда.

Опубликовано: 19 декабря 2019 г.


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