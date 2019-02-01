За вклад в экономику, производство, энергетику…

Указом Главы Чувашии от 18 декабря 2019 года присвоены почетные звания:

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Александрову Владимиру Михайловичу — ведущему инженеру ООО НПП «ЭКРА», Андрееву Леониду Николаевичу — оператору станков с программным управлением участка № 1 АО «Канашский автоагрегатный завод», Волковой Ирине Анатольевне — слесарю механосборочных работ ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», Григорьеву Алексею Дмитриевичу — станочнику широкого профиля сварочно-окрасочного цеха АО «Чебоксарский электроаппаратный завод», Журавлеву Андрею Георгиевичу — главному специалисту испытательного центра АО «Чебоксарский электроаппаратный завод», Игнатьевой Елене Сергеевне — ведущему экономисту по труду восьмого сборочного цеха АО «Чебоксарский электроаппаратный завод», Красновой Ирине Алексеевне — слесарю механосборочных работ ООО «ВНИИР-Промэлектро», Морозову Виктору Константиновичу — главному энергетику — заместителю начальника энергомеханического отдела АО «Комбинат автомобильных фургонов», г. Шумерля, Осипову Юрию Николаевичу — фрезеровщику штампово-инструментального участка АО «Канашский автоагрегатный завод», Родионовой Вере Петровне — глазировщику конфетно-карамельного цеха АО «АККОНД», Сигаеву Владимиру Ивановичу — заместителю технического директора — начальнику управления производственного контроля и охраны труда АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева», Скворцовой Валентине Леонидовне — глазировщику конфетно-карамельного цеха АО «АККОНД», Степанову Сергею Борисовичу — заместителю генерального директора по производству ООО «ЭЛИНОКС»;

«Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» Трофимовой Светлане Анатольевне — директору ГУП «Комбинат питания Администрации Главы Чувашской Республики»;

«Заслуженный экономист Чувашской Республики» Александриной Алене Васильевне — начальнику финансово-экономического отдела управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Никифорову Геннадию Васильевичу — начальнику финансового отдела АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева», Степановой Марине Витальевне — финансовому директору ООО «Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры», Чебоксарский район;

«Заслуженный энергетик Чувашской Республики» Миронову Николаю Ивановичу — заместителю директора по безопасности филиала ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» — «Чувашэнерго».