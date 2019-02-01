Отозваны лицензии еще у двух банков

Центробанк России отозвал лицензии у двух кредитных организаций — Ивановского Кранбанка и Невского народного банка (ННБ). По имеющемуся заключению, Кранбанк проводил нерыночные операции и нарушал «антиотмывочные» требования, а Невский полностью потерял капитал из-за «хищения значительной части активов».

В кредитные организации введена временная администрация. Центробанк уточнил, что в декабре 2019 года неизвестные похитили у Невского деньги и ценные бумаги на сумму более 3 млрд рублей. Кроме того, кредитная организация формировала резервы на потери по фактически отсутствующим активам.

Как уже сообщалось, ранее лицензии был лишен «Чувашкредитпромбанк». В настоящее время идут выплаты страхового возмещения его вкладчикам. По данным госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», по состоянию на 12 декабря 2019 года выплачено 2,4 млрд рублей, или 90% от страховой ответственности агентства по данному банку. Страховое возмещение получили 8,6 тыс. вкладчиков, включая 930 юридических лиц, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям.