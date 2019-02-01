20 декабря в Чебоксарах пройдет экологический форум «Зеленая Чувашия»

Ключевое слово — «экология»

«Зеленая Чувашия» — так называется республиканский экологический форум, который пройдет 20 декабря в Национальной библиотеке. Это уже седьмой по счету праздник экологов, посвященный подведению итогов года, обсуждению актуальных вопросов решения экологических проблем и улучшения окружающей среды на территории республики — впервые он был организован в 2013 году, в Год охраны окружающей среды.

За это время форум зарекомендовал себя как эффективная площадка для выработки совместных решений, а также обмена опытом по успешной реализации проектов в сфере экологии. Традиционно итоги года подводятся с участием представителей органов власти, муниципалитетов, бизнес-структур, общественных организаций, учащейся молодежи. Глава Чувашии Михаил Игнатьев и власти республики придают большое значение взаимодействию государственных организаций с общественностью, в том числе в рамках организации совместных мероприятий.

В рамках форума запланировано проведение тематических круглых столов и секций: «Оздоровление водных ресурсов Чувашии: проблемы и пути их решения», «Сохранение лесов и особо охраняемых природных территорий», «Экотехнопарки как ключевой элемент на пути к циклической экономике», «Экологическая культура населения: проблемы и дальнейшие векторы развития».

Темы форума выбраны неслучайно: именно в нынешнем году в Чувашии началась реализация региональных проектов, интегрированных в национальный проект «Экология»: «Сохранение лесов», «Оздоровление Волги», «Cохранение уникальных водных объектов», «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистая вода».

В ходе проведения форума также будут работать выставки, интерактивные площадки, мастер-классы, которые организуют школьная команда «Ремез» СОШ № 12 г. Чебоксары, Волонтерский центр ЧГУ имени И.Н. Ульянова, Молодежный клуб на базе Чувашского отделения РГО.

В рамках форума с 16 по 19 декабря 2019 года будут проводиться эколого-просветительские мероприятия со школьниками и студентами. На базе ЧГПУ имени И.Я. Яковлева, Чувашской государственной сельскохозяйственной академии будут организованы интеллектуальные экологические игры со студентами.

Любовь Анисимова