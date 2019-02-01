Экс-директор школы вернет деньги, нажитые преступным путем

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По иску Канашской межрайонной прокуратуры с бывшего директора школы № 1 Канаша суд взыскал деньги, полученные им в результате злоупотребления должностными полномочиями.

Установлено, что начиная с ноября 2011 года в течение нескольких лет он начислял работникам школы повышенные премии и материальную помощь, а затем требовал, чтобы часть денег передавали ему — якобы на нужды школы. Полученными деньгами директор распоряжался по своему усмотрению, причинив Министерству образования и молодежной политики республики имущественный ущерб на общую сумму более 466 тысяч рублей. Поскольку факт причинения осужденным материального ущерба установлен вступившим в законную силу приговором суда, исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Опубликовано: 18 декабря 2019 г.


Читайте также:

Михаил Игнатьев обсудил перспективы моногорода Канаш
Победителям международных ученических олимпиад обещана премия в миллион рублей
Обязательный ЕГЭ в России «отпраздновал» юбилей
Нахимовец из Чебоксар не прочь стать адмиралом
Выпускные экзамены в 2019 году ждут изменения
В одном столкновении и двух наездах — трое погибших
Послание Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашии
В каких масштабных слетах и форумах участвовали молодые лидеры ЧГУ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.