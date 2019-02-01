Экс-директор школы вернет деньги, нажитые преступным путем

По иску Канашской межрайонной прокуратуры с бывшего директора школы № 1 Канаша суд взыскал деньги, полученные им в результате злоупотребления должностными полномочиями.

Установлено, что начиная с ноября 2011 года в течение нескольких лет он начислял работникам школы повышенные премии и материальную помощь, а затем требовал, чтобы часть денег передавали ему — якобы на нужды школы. Полученными деньгами директор распоряжался по своему усмотрению, причинив Министерству образования и молодежной политики республики имущественный ущерб на общую сумму более 466 тысяч рублей. Поскольку факт причинения осужденным материального ущерба установлен вступившим в законную силу приговором суда, исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.