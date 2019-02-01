Как происходит внесение изменений в запись об ипотеке, если при этом изменится содержание закладной?

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

С 1 июля 2018 года изменился порядок регистрационных действий на основании соглашения об изменении содержания закладной, пояснили в Управлении Росреестра по Чувашии. Соглашение об изменении содержания документарной закладной (в виде документа на бумажном носителе) не регистрируется как сделка, а является основанием для внесения соответствующих изменений в регистрационную запись об ипотеке. Залогодателю и залогодержателю следует обратиться в любой офис МФЦ с заявлением о внесении изменений в закладную, приложив к нему два подлинных экземпляра соглашения об изменении содержания закладной и ее оригинал.

За это регистрационное действие надо уплатить государственную пошлину — 350 рублей, распределенную пропорционально числу обратившихся с заявлением лиц. Например, если с заявлением обратились банк и гражданин, каждый из них уплачивает государственную пошлину по 175 рублей. Для сведения, с 1 января 2020 года за внесение изменений и дополнений в регистрационную запись об ипотеке будет уплачиваться государственная комиссия: для физлиц — 200 рублей, для организаций — 600 рублей. Срок государственной регистрации составляет один день с момента получения документов органом регистрации прав из многофункционального центра.

Опубликовано: 18 декабря 2019 г.


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