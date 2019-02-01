Умение ставить себя на место клиента

Важно в фитнес-индустрии и в любом другом бизнесе

Организовать свой бизнес — дело нелегкое. Снять помещение, нанять сотрудников, спланировать работу, в конце концов, найти деньги. И тут не последнюю роль играет государственная поддержка, важно лишь знать, как и где ее можно получить. Помогают молодым предприятиям встать на ноги в Республиканском бизнес-инкубаторе — именно здесь готовы проконсультировать, разработать бизнес-план, оказать помощь в оформлении документов для получения государственной поддержки, предоставить льготные помещения для старта дела…

С поддержкой начинать легче

Когда-то получала консультации в бизнес-инкубаторе, а сегодня сама читает лекции начинающим владелица чебоксарских фитнес-клубов «Джус» и «Джус-Премьер» Ольга Прохорова. Деловая леди, которая при принятии любого решения ставит себя на место клиента и очень внимательна к деталям.

Масштабность клуба «Джус-Премьер» ощущаешь уже на подходе к нему, увидев сквозь полупрозрачную дверь очертания бассейна. Большого, двадцатиметрового! Проходя по фойе, сразу оцениваешь вежливость и администратора, и гардеробщицы, радуешься наличию кафе и небольшого магазинчика со спортивным питанием и одеждой (вдруг кто забыл купальник, обувь или форму!). Взгляд падает на дверь с надписью «Салон красоты» и выясняется, что тут же можно сделать массаж, маникюр, педикюр, нарастить ногти или ресницы… Дети с трех лет могут подождать родителей с тренировки в детской комнате под присмотром воспитателя.

Забота начинается со шкафчиков

«Мало у кого есть» или «единственные в Чебоксарах» — слышишь не раз, осматривая с хозяйкой ее клуб. Вот «сайкл», где на специальных тренажерах учат правильно кататься на велосипедах, — такое направление встретишь в чувашской столице нечасто. Вот аэробный зал для йоги, пилатеса и боди шейпа, где помимо взрослых занимаются и дети. Например, ребята танцуют зумбу — этот вид фитнеса требует обязательного лицензирования и мало представлен в Чебоксарах. Не каждый чебоксарский клуб выделяет и по два полотенца на одно занятие.

«Углы мы специально обложили матами, чтобы дети не ударялись», — говорит Оля в аэробном зале. В следующем помещении, раздевалке, рассказывает: «По себе знаю: в часы пик, когда все одновременно выходят с занятий, в раздевалках бывает не протолкнуться, да и шкафчики нередко маленькие, неудобные. Поэтому у нас места для переодевания полно, а шкафчики сделаны в пол. Кстати, замок, полученный у администратора, можно прикрепить к любой дверце, и ящик закрепляется за клиентом. Также есть услуга хранения одежды прямо в клубе».

…Случайно встречаем в коридоре постоянную клиентку клуба, администратора Анну Салмину. «Продумано все до мелочей!» — подтверждает девушка. И вспоминает, что в «Джусе» она еще со времен его основания. Именно продуманность каждого элемента вкупе со внимательностью тренеров, которые успевают обратить внимание на каждую ошибку, заставляют Аню приезжать на занятия в другой район города — несмотря на наличие другого фитнес-центра прямо в здании ее рабочего офиса. Среди «мелочей», создающих настроение, — возможность быстро получить консультацию в соцсетях клуба, оставить анонимное пожелание в специальном ящичке и в случае необходимости одним нажатием кнопки вызвать администратора в раздевалку.

Лидеров отмечают в таблице

Каждый входящий в тренажерный зал видит сначала надпись во всю стену «Создай себя сам» и только потом — тренажеры, на которых эту работу можно проделать. Кстати, и тренажеры (они здесь только бизнес-класса), и спортивные комплексы, и пространство для групповых занятий — все это находится в одном большом помещении. «Тренд последних лет, — объясняет Ольга Прохорова. — Зонирование обозначено лишь разноцветным покрытием пола, зато в зале много воздуха и нет тесноты». Тут же — единственный в городе «Синерджи 360», многофункциональный комплекс, где можно качать пресс, делать упражнения на все группы мышц, растягиваться, тягать гантели, приседать… Рядом столь же универсальная стойка для приседа, подтягивания, жима. Неподалеку — боксерский ринг и огромное колесо с кувалдой: «личный психолог», помогающий сбросить напряжение и проработать мелкие группы мышц.

«Костя — 152, Настя — 52, Женя — 76…» — значится на доске у тренажеров. Это записаны в баллах успехи спортсменов: стремиться за лидером в группе — отличный стимул! Не дает заскучать и цикличность занятий. Если в один день тренер дает упражнения на гибкость, то во второй — на силу, а в третий — на выносливость. Взбодрить занимающихся может и транслирующий видеоклипы экран, и уникальная для чувашской столицы беговая дорожка с обратным наклоном — на такой не расслабишься, приходится постоянно контролировать положение тела!

Когда ты отзанимался «на все сто», добро пожаловать в сауну, хамам или бассейн! Тоже, между прочим, не скучный, а стилизованный под морской берег — с шезлонгами и пальмами (под них замаскировали колонны). Мало? Тогда, пожалуйста, воспользуйтесь джакузи.

Если наемная работа тяготит

А началось все… с колоссального диссонанса на наемной работе и желания открыть что-то свое. «Чувствовала себя не личностью, а набором функционала», — говорит Ольга и вспоминает, как в 2013 году они с мужем собирали деньги на открытие своего первого клуба. Взяли в лизинг оборудование, продали все мало-мальски ценное, вплоть до машины и шубы… Поначалу, после открытия клуба, пришлось самой занимать многие должности — администратора, менеджера по продажам и даже… уборщицы. Разве что тренером Ольга не работала, не было необходимого образования. Через четыре года восполнила и этот пробел, получила фитнес-образование, чтобы разбираться во всем самой. Так же как изучала когда-то тонкости строительства и электротехники. Ольга и сейчас не чурается работы «не по статусу» — может, к примеру, протереть тренажеры или поменять полотенца.

Был момент, когда не оставалось денег на покупку новой одежды — все доходы шли на покрытие кредита. Супруг подумывал закрыть клуб, вспоминает бизнес-леди, но ей эта идея не понравилась. Несколько месяцев терпения — и поток клиентов наладился. Затем удалось дважды расшириться на 150 квадратных метров.

И вот около года назад открылся еще один фитнес-клуб, «Джус-Премьер». Правда, платить собственнику за аренду пришлось начать раньше, чем клуб принял первых клиентов: строительство затянулось, но договор, как всегда, оказался дороже денег. «В мире бизнеса никто не смотрит, женщина ты или мужчина, молод ты или стар, плачешь или нет. Поэтому нужно правильно составлять договоры и тщательно планировать свою работу. Даже если не получается, делайте хотя бы маленькие шаги и «взобьете молоко в сметану», как та лягушка из известной притчи», — призывает владелица клуба. И советует еще до открытия дела заниматься продвижением и набором клиентов, чтобы не столкнуться с реальностью, когда нужно платить коммуналку, зарплату, аренду, а ты не знаешь, сколько людей к тебе придет в этом месяце. Любому предпринимателю пригодится умение учиться на своих и чужих ошибках (сама Ольга при открытии второго фитнес-клуба учла недочеты клуба первого), а еще — умение ставить себя на место клиента и предвосхищать желания публики.

Бизнесмену нужны крепкие нервы

На просьбу описать успешного бизнесмена руководитель «Джус-Премьера» говорит: для получения результата нужны сильная нервная система, поддержка семьи и близких, а основа всего — высокая самооценка. Сама она всегда готова помогать начинающим по мере возможности. Наверное, поэтому из стен ее фитнес-клуба вышли уже трое предпринимателей, бывших администраторов. Первая девушка открыла фотостудию и прокат платьев, еще две — салоны красоты. Одной сотруднице хозяйка даже помогла с первоначальным капиталом, дав денег в долг без процентов.

«Чего бы мне хотелось попросить у государства?» — рассуждает Ольга Прохорова на тему господдержки. И отвечает сама себе — возможно, необходим менее формальный и более индивидуальный подход при предоставлении кредитов. Ведь не у каждого есть возможность предоставить залог, пусть в этом и помогает гарантийный фонд. В целом же мерами поддержки бизнеса девушка довольна, и сегодня она собирает пакет документов для получения льготного займа от Агентства по поддержке малого бизнеса в Чувашии. Помогает ей в этом все тот же Республиканский бизнес-инкубатор.

Когда ты не один Республиканский бизнес-инкубатор — организация, оказывающая всестороннюю поддержку как для начинающих, так и для действующих предпринимателей региона. Здесь проводят семинары по ведению своего дела, рассказывают о тонкостях налогообложения и способах оптимизации рабочих процессов, консультируют и помогают собирать документы на любую из форм государственной поддержки… Организуются тренинги, на которых вместе со специалистами можно проработать бизнес-идею и составить бизнес-план для нового предприятия. Республиканский бизнес-инкубатор тесно сотрудничает с Корпорацией малого и среднего предпринимательства: вдохновить на свое дело помогут обучающие программы «Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства» и «Мама-предприниматель». С текущего года действует целая программа по «выращиванию» предприятий производственного сектора, которая позволяет бизнесменам расширить или модернизировать производство, приобрести новое оборудование, найти новые источники сбыта своей продукции… Подтолкнуть к ведению своего бизнеса призван и совместный с Минэкономразвития Чувашии региональный проект «Популяризация предпринимательства». Это открытые уроки с участием успешных действующих предпринимателей, проведение деловых игр, конкурсов, форумов, а также обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и другим навыкам предпринимательской деятельности.

Фото: Залог успеха в том числе в хорошем настроении клиента.