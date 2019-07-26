Житель Козловки нашел на улице обрез

Местный житель, который обнаружил обрез одноствольного охотничьего ружья, изготовленного самодельным способом из двух видов оружия, выпускавшихся в СССР в период с 1949 по 1955 год, обратился в полицию.

Стражи порядка выяснили, что за появление опасного предмета на улице ответственность несут сразу двое безответственных козловчан. Оказалось, обрез за несколько месяцев до указанных событий нашел на берегу Волги один из дачников. Оружие было плотно завернуто в полиэтилен, поэтому не пострадало от влаги. Мужчина прекрасно понимал, что находку надо бы сдать в отдел внутренних дел, но все-таки оставил себе — вдруг в хозяйстве пригодится.

После длительного запоя горожанин от греха подальше решил избавиться от ружья, но не придумал ничего лучше, как предложить его своему постоянному собутыльнику, так же как и он, состоящему на учете у врачей-наркологов. Тот сначала припрятал обрез под стволом сухого поваленного дерева в ближайшей лесопосадке и даже раз пальнул из него, чтобы убедиться в «боеспособности», а потом на пьяную голову решил, что тайник в лесу не слишком надежный. Тем же вечером 30-летний рабочий одного из местных предприятий отправился перепрятать оружие и умудрился выронить его где-то по пути.

Хорошо еще, что в конце концов одностволка попала в руки сознательного гражданина и не причинила никому вреда. Несмотря на «пенсионный» возраст, изъятый предмет, по заключению экспертов, относится к ручному неавтоматическому короткоствольному гладкоствольному огнестрельному оружию и пригоден для производства выстрелов на поражение.

А двух друзей-товарищей нетрезвого образа жизни призвали к ответу. По информации дознавателя ОМВД России по Козловскому району капитана полиции Дмитрия Сергеева, одному было предъявлено обвинение в незаконном хранении и сбыте, а второму — в приобретении и хранении огнестрельного оружия. Материалы уголовных дел направлены в суд.

Фото Игоря Родионова: Раритетный обрез в конце концов попал в надежные руки и не причинит вреда.