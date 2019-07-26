Дождевые стоки с чебоксарских улиц будут проходить очистку

Чебоксарцы и гости столицы наверняка заметили, что рядом с верхней частью залива, у дорожного «кольца» развернулись масштабные строительные работы. Но далеко не все знают, что именно здесь будет построено – на глаз это определить сложно. Какие-то фундаменты, большие емкости, похожие на железнодорожные цистерны…

Как нам сообщили в Минприроды Чувашии, это строительная площадка сооружений очистки дождевых стоков центральной части Чебоксар. В июле текущего года заключен контракт на их возведение с ООО «ЦентрЖилСтрой», этот сложный объект должен быть введен в эксплуатацию уже в следующем году.

Очистные сооружения дождевых стоков в Чебоксарах строятся в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги», задача которого — в три раза сократить долю загрязненных сточных вод, отводимых в реку (с 0,03 куб. км в 2019 г. до 0,01 куб. км в 2024 г.).

В рамках проекта «Оздоровление Волги» в Чувашии в этом году начато строительство и коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями производительностью 1800 куб. м в сутки в поселке Вурнары. Его введут в эксплуатацию в 2020 году, стоимость контракта — 406,6 млн. рублей. Разработана и проектно-сметная документация для реконструкции очистных сооружений АУ ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии (реконструировать объект планируется в 2022 году, требуется финансирование на сумму 15 млн рублей).

А в наступающем году планируется начать рекультивацию шламонакопителя для сухих солей и шламоотстойника ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии (стоимость — 1 142,87 млн рублей). В Чебоксарах в 2020 году должно начаться строительство ливневых очистных сооружений в микрорайонах «Волжский-1, 2».

Справка «СЧ» Объем финансирования мероприятий регионального проекта «Оздоровление Волги» на 2019 г. — 335,8 млн рублей (в том числе средства федерального бюджета — 330,8 млн рублей, республиканского бюджета Чувашии — 4,5 млн рублей, местных бюджетов — 0,5 млн рублей).

Григорий Андреев

Фото minpriroda.cap.ru: Очистные сооружения в центре Чебоксар защитят Волгу от грязных дождевых стоков.