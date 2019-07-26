Центр современной культуры «Полигон» стал победителем всероссийской программы

11 декабря в Москве подвели итоги масштабной всероссийской образовательной программы «Культурная инициатива/лидерство в креативных индустриях», совместного проекта Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Universal University. В номинации «Место силы» победителем в ней стал Центр современной культуры из Чебоксар «Полигон».

Эта программа, созданная по инициативе Роспатриотцентра и реализуемая в рамках исполнения Национального проекта «Образование» и Федерального проекта «Социальная активность», направлена на выявление и поддержку перспективных культурных региональных проектов. К участию в ней приглашались организаторы и идеологи фестивалей, арт-пространств, галерей, независимых издательств, дизайнерских и проектных, IT бюро и других креативных инициатив.

Из 1770 участников и 857 проектов были отобраны 255, авторы которых были приглашены на обучение в Universal University и Мастерскую управления «Сенеж». Кроме «Полигона» среди счастливчиков из Чувашии оказались команды форума «МолГород» и проекта «Хабспейс», которые, правда, во второй модуль уже не прошли. В первом модуле программы с региональными лидерами креативных индустрий занимались адаптацией бизнес-моделей и разработкой планов коммуникации. Прошедшие во второй модуль финалисты тестировали гипотезы на реальной аудитории «Сенежа» и презентовали свои проекты потенциальным инвесторам и организаторам программы. В завершении были объявлены 15 победителей в трех номинациях, которые благодаря федеральным грантам от 750 тысяч до 2 млн рублей получат возможность реализовать проекты в своих регионах.

В выборе проектов и победителей принимали участие опытные эксперты, в том числе проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Наталия Мандрова, директор по развитию городской среды Фонда «Сколково» Елена Зеленцова, руководитель Universal University Екатерина Черкес-заде, генеральный директор франшизы дизайн-завода Флакон Михаил Егошин.

— 120 отобранных по конкурсу проектов, 4 месяца прокачки через экспертизу Universal University и Мастерской управления «Сенеж», 70 преподавателей и менторов. И вот финалисты программы со всей страны и их проекты, которые уже в 2020 году прогремят в 33 городах России. Это было невероятно круто! — не скрывает радости руководитель Universal University Екатерина Черкес-заде.

Как говорится в предисловии к самой программе обучения и поддержки лидеров творческих индустрий в России, креативные индустрии способны «переупаковать» город и сделать его новой точкой притяжения, а для новых проектов нужны люди со свежими идеями, знаниями, компетенциями и драйвом. «Полигон», независимая проектная лаборатория для поддержки творческого сообщества Чувашии, известен в Чебоксарах и за их пределами своими проектами уже пять лет. Для открытия площадки на базе одной из библиотек города чебоксарцы собирали средства методом краудфандинга. Здесь собирались сотни и тысячи слушателей, зрителей, участников различных встреч с выдающимися современниками. Правда, в прошлом году «Полигон» лишился этой постоянной площадки.

В номинации «Место силы», в которой чебоксарский «Полигон» признан лучшим в России, рассматривались проекты, целью которых является создание пространств, что становятся знаковым местом, центром притяжения для местного сообщества. Коллегами и конкурентами «Полигона» в финале были пять креативных площадок из Татарстана и Санкт-Петербурга, Самарской, Кемеровской и Свердловской областей. Интересно, что сразу шесть татарстанских проектов попали в список 40 инициатив, отобранных для участия в финальном этапе программы в различных номинациях. Чувашия — лишь с одной. Но метко.

Поздравляем «Полигон» и его руководителя Михаила Кузьмина с победой в столь престижном мероприятии!