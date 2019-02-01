Новости районов короткой строкой

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Прорыв в трубе, мобильная помощь

В АЛАТЫРЕ в районе 17-й пожарно-спасательной части произошел прорыв трубопровода, из-за чего микрорайон Западный остался без воды. Ситуацию взял под контроль глава администрации города Владимир Степанов. Последствия аварии устраняются.

В КОМСОМОЛЬСКОМ РАЙОНЕ 17 декабря пройдет III Межрегиональный конкурс «Уйнагыз, гармуннар!» («Играй, гармонь!»). В этнографическом центре Урмаевского сельского Дома культуры Комсомольского района соберутся исполнители на курае, кубызе, баяне, гармони, домре, гитаре и шумовых народных инструментах.

В ШУМЕРЛЕ на базе городского Центра детского творчества начала работу Мастерская деда Мороза, открывшаяся благодаря поддержке благотворительного фонда «Творчество детям». В рамках проекта юных горожан ждет целый марафон ярких и креативных мастер-классов. Первыми обучение в новогодней мастерской прошли воспитанники детсада № 4 «Ладушки».

В ВУРНАРСКОЙ центральной больнице подвели итоги первого месяца работы передвижного фельдшерско-акушерского пункта. В ноябре мобильный ФАП совершил 16 выездов в отдаленные уголки Вурнарского района. Успел побывать в деревнях Тузи-Мурат, Альменево, Булатово, Пайки, Кумаши, Ойкасы, Муньялы, где более 300 жителей района получили медицинскую помощь.

Опубликовано: 12 декабря 2019 г.


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