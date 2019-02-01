На Олимпиаду — снова без флага?

Непростой вопрос очередных санкций со стороны всемирного антидопингового агентства обсуждался на состоявшемся вчера в Москве заседании коллегии Минспорта РФ. Участвовали в нем руководитель министерства Павел Колобков, вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, а также представители регионов, в том числе министр физической культуры и спорта Чувашии Михаил Богаратов.

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет WADA единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) организации и на четыре года отстранил российских атлетов от участия в крупных международных соревнованиях — чемпионатах мира и Олимпийских играх. Поводом для такого решения, как сообщают СМИ, послужила проверка базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Предполагается, что к чемпионатам мира и олимпиадам допустят только «чистых» российских спортсменов, они будут соревноваться в нейтральном статусе.

Как полагают многие российские эксперты, данное решение — не столько борьба за чистый спорт, сколько политический жест в отношении нашей страны.

«Мы понимаем, насколько сегодня непростое время для российского спорта, — отметила на заседании коллегии Ольга Голодец. — Мы за честный и чистый спорт, и не будет ни скидок, ни поблажек. Но мы против спорта в политике, наша позиция непреклонна, и мы будем двигаться в этом направлении».

Как восприняли санкции сами спортсмены? И сможет ли теперь наша страна принимать международные соревнования? Материал об этом нашего собкора в Москве читайте в следующем выпуске «СЧ».