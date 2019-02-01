Предприниматель оштрафован на 300 тыс. рублей за 10-тысячную взятку приставу

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По приговору суда индивидуальный предприниматель из Чебоксар оштрафован на 300 тысяч рублей за дачу взятки судебному приставу-исполнителю.

Как уже сообщала «СЧ», пристав вел исполнительные производства о взыскании с предпринимателя задолженности на общую сумму свыше 200 тысяч рублей. Взяткодатель полагал, что за вознаграждение пристав отменит наложенное на него ограничение на выезд за пределы страны, а также окончит эти производства в связи с отсутствием имущества, на которое может быть наложено взыскание. Но надежды не оправдались. Предприниматель передал приставу 10 тысяч рублей из 20 тысяч обещанных за содействие. Только служивый отказался от денежной подачки. Расследовало уголовное дело СУ СКР по Чувашии.

Опубликовано: 12 декабря 2019 г.


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