Суд оштрафовал работника «Водоканала», по вине которого девочка провалилась в колодец

На скамье подсудимых оказался сотрудник городского АО «Водоканал» по обвинению в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Летом этого года в ходе плановой промывки канализационных сетей в микрорайоне Альгешево Чебоксар сотрудник не оградил открытый канализационный колодец у входа в один из подъездов дома № 7 по улице Болгарстроя штакетным барьером, который ему был предоставлен.

В тот же день в этот колодец глубиной около трех метров упала девочка, которой не было еще двух лет. Она живет в указанном доме и выходила из подъезда вслед за матерью. Слава богу, малышка отделалась кровоподтеком на руке. После оказания медицинской помощи в лечебном учреждении ее отпустили домой.

Сотрудник ранее не судим, вину признал, ему инкриминировалось преступление небольшой тяжести. К тому же он загладил вред, причиненный потерпевшей. С учетом этого суд прекратил уголовное дело, назначив фигуранту судебный штраф в 7 тысяч рублей.