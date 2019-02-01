Республика обновляет парк лесопожарной техники

Новая лесопожарная техника продолжает поступать в парк лесничеств Чувашии в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

10 декабря 2019 года в распоряжение Чебоксарского лесничества поступили три трактора «Беларус» МТЗ 82.1 с комплексной лесной защитой и противопожарным оборудованием. А незадолго до этого три трактора поступили в Шумерлинское лесничество. Тракторы «Беларус» будут использованы лесоводами для создания минерализованных полос вокруг лесов, препятствующих распространению огня в случае низовых лесных пожаров.

Лесопожарная техника закупается за счет сэкономленных по результатам состоявшихся торгов средств (9,1 млн рублей) и благодаря выделенным Федеральным агентством лесного хозяйства дополнительным средствам (24,03 млн рублей).

С начала 2019 года закуплено 17 малых лесопатрульных комплексов на сумму 21,6 млн рублей. До конца текущего года планируется поставка еще девяти тракторов «Беларус» 82.1 в Ибресинское, Кирское и Шемуршинское лесничества.

Александр Архипов