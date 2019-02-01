12 декабря Росреестр проведет прием граждан

В этот день с 12 до 20 часов во всех государственных органах и органах местного самоуправления субъектов страны, в том числе в Управлении Росреестра по Чувашии, состоится личный прием граждан уполномоченными лицами.

Управление ведет предварительную запись граждан на прием по вопросам оказания государственных услуг Росреестра. Его будет вести руководство этого ведомства по адресу: г. Чебоксары, улица К. Маркса, 56, начальники территориальных отделов управления — по месту расположения отделов. Заявку с указанием ФИО, контактных данных и интересующего вопроса можно оставить по адресу электронной почты управления: 21_upr@rosreestr.ru, а также по телефону 8 (8352) 62-17-53.

На прием можно обратиться по различным жизненным ситуациям, связанным с оформлением прав на недвижимость и сделками с нею, с банкротством физических и юридических лиц. Для комплексного решения вопроса заявителя представитель управления при необходимости сможет связаться через электронные средства связи в режиме онлайн с другими органами власти и местного самоуправления. Напоминаем: Общероссийский день приема граждан проводится ежегодно в День Конституции Российской Федерации начиная с 2013 года.

Фото cap.ru: Консультации специалистов помогут решить проблемы.