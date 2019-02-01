Движение по проспекту Ивана Яковлева планируется открыть 30 декабря

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В ходе состоявшейся 6 декабря «прямой линии» пользователи Интернета поинтересовались у Алексея Ладыкова, когда откроют дорогу по проспекту Ивана Яковлева. По словам градоначальника, задача — запустить магистраль в декабре.

На сегодняшний день практически завершена укладка нижнего слоя асфальта, верхний слой будет уложен весной. Таким образом, пока дорога будет открыта во временном исполнении.

Сейчас же строители ждут поступления опор освещения, без которых также невозможно смонтировать контактную сеть троллейбусных линий. Поступят опоры ориентировочно 15 декабря. Подрядчик обязуется перейти на круглосуточный режим работы, чтобы запустить движение к 30 декабря. «Настроены, как и обещали, дорогу открыть», — заметил глава администрации.

 

Опубликовано: 9 декабря 2019 г.


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