Алексей Ладыков ответил на вопросы чебоксарцев

«Минута, тридцать секунд, пять секунд. Мы в эфире!» — с традиционной «прямой линии» главы администрации города Чебоксары Алексея Ладыкова в этот раз впервые велась онлайн-трансляция в Интернете. Волнующие вопросы горожане задавали градоначальнику лично, дозвонившись в администрацию, и писали на страничках в популярных социальных сетях.

…Телефон в чебоксарской администрации стал разрываться задолго до назначенного времени, но отвечать на звонки начали строго по расписанию – в пол-одиннадцатого утра. За полтора часа Алексей Ладыков успел пообщаться порядка с 30-ю горожанами, еще несколько сотен откликов поступили ему в социальных сетях. Спрашивали обо всем: от новогоднего оформления города, ограничения скорости на мостах и когда в «Садовом» появится благоустроенный сквер до реконструкции стадиона «Волга» в юго-западном районе, новых садиках и школах и придет ли на смену пачкающей обувь песчано-соляной смеси, которой посыпают городские улицы, что-то другое.

Дорога к дому

Но самым часто задаваемым все-таки стал вопрос о дорогах. Эту проблему поднимал, пожалуй, каждый третий позвонивший, мелькала она и в комментариях к прямому эфиру в социальных сетях. Людей беспокоило качество дорожного покрытия в той или иной части города, отсутствие проезда (а иной раз и подхода) к дому в новых микрорайонах и сроки завершения дорожных строек.

С этой темы, собственно, и началось общение Алексея Ладыкова с горожанами: житель улицы Ярмарочная посетовал на то, что про дорогу в их микрорайоне «забыли» — «Мы беспокоимся». Чебоксарцу объяснили – проектирование дороги ведется, ее строительство рассматривают на 2021-2022 годы.

«Решение принимается совместно с горожанами. Мы принимаем от них заявки, составляем список и проводим публичные процедуры. Эту дорогу планируем выставить на голосование и, если жителями проект будет одобрен, начнем строительство», — добавил Алексей Ладыков.

«Вопрос по Лапсарскому проезду. Там просто ужас», — продолжил тему еще один горожанин, работник одной из расположенных там фирм. Как оказалось, в свое время предпринимателям (а это около двухсот различных организаций), не раз предлагали профинансировать проектирование реконструкции этой дороги вскладчину, на принципах государственно-частного партнерства. Но отклика у собственников не нашли.

«Если бы предприниматели сделали это, мы бы уже в 2019 году начали реконструкцию проезда. В бюджете средств на это не хватало», — отреагировал руководитель горадминистрации. И добавил — работы на Лапсарском проезде по планам должны начаться в следующем году.

Эта же дорога интересовала позвонившую следом горожанку. Женщина-дачница дополнила картину: из-за строительства нового СИЗО проезд к дачам раскопали и «естественно, никто обратно ямы не заделал». «Мы страдаем: вся вода течет к нам» — рассказала она о неудобствах.

Пользователи Интернета спросили, когда откроют дорогу по проспекту Ивана Яковлева. По словам Алексея Ладыкова, задача — запустить магистраль в декабре.

«Верхний слой асфальта будем укладывать следующей весной, пока дорогу будем открывать во временном исполнении», — сообщил градоначальник.

Сейчас же ситуация на объекте такая: почти на всей площади дороги уложен нижний слой асфальта, строители ждут опоры освещения, которые поступят в их распоряжение 15 декабря. После чего подрядчик перейдет в круглосуточный режим работы, чтобы к 30 декабря успеть запустить движение на участке. «Настроены, как и обещали, дорогу открыть», — заметил глава администрации.

Не первый год чебоксарцы задают вопросы об обновлении главной транспортной артерии юго-запада столицы – улицы Гражданской. Вот и на «прямой линии» о ней тоже зашла речь. По словам Алексея Ладыкова, в этом году в городе приступили к проектированию реконструкции этой дороги: она будет расширена до четырех полос, появятся тротуары, освещение и ливневая канализация. Процесс займет два года – в 2021 – м все работы рассчитывают завершить.

Справлялись люди также о том, когда появится асфальт на улицах частного сектора (в городе более двухсот улиц без твердого дорожного покрытия), построят ли дорогу в овраге по улице Р. Люксембург между Альгешево и Южным поселком (по планам – в следующем году) и как решить проблемы старых дворов. Показательным в этом плане был звонок от жительницы дома №58/14 по проспекту Ленина, расположенного вблизи железнодорожного вокзала.

«Мы оказались заложниками платных парковок. У нас во дворе творится невыносимое – ходить опасно для жизни. Тротуаров нет – сразу проезжая часть. В доме два заезда, знаки водители игнорируют, ГИБДД не приезжает, глава района пишет отписки», — сообщила звонившая о заполонивших двор машинах.

Предложение Алексея Ладыкова установить шлагбаумы не вызвало воодушевления – жильцам придется делать это за свой счет, чего они себе позволить не могут. «Мы хотели бы, чтобы город нам посодействовал, за счет платных парковок. Собираемость же есть», — предложила жительница «пятачка», пригласив главу администрации лично приехать в их двор.

Ожидаемо прозвучал и звонок из микрорайонов «Ясная поляна» и «Солнечный», оказавшихся буквально оторванными от внешнего мира. Недавно там закрыли дорогу для машин, а на днях — и для пешеходов. «Дорога, которую нам предложили в обход, — небезопасна для наших детей, — прямо заявила молодая мама. – Там нет освещения, а школьники возвращаются после второй смены, по ней ездит спецтехника – страшно отправлять детей в школу. Вчера я прошлась с коляской по этой дороге – она два раза провалилась, я не могла ее везти».

Дорога в эти микрорайоны, действительно, очень востребована, согласился Алексей Ладыков – там уже проживает около тысячи человек. Но при ее строительстве в администрации столкнулись со множеством проблем.

«Болотистая местность, речка, несоответствие проекта реалиям – реализация затянулась. Но мы перед собой ставим задачу до конца декабря дорогу открыть. Меры ограничения временные. Жителям нужно потерпеть. Ваши замечания правильные», — ответил руководитель горожанке, пообещав до конца недели выйти на место и переложить временный проход, обеспечив освещение.

И очередь для школ

Социальный блок вопросов касался строительства новых школ, детских садов, благоустройства. Так, житель Нового города отметил: ребенка семья вынуждена возить в детский сад на улицу Пролетарскую. Писали много раз заявление о переводе – результата нет.

«До конца года в микрорайоне откроется два детских сада – место для вашего ребенка должно быть», — ответили позвонившему.

А в 2020 году в столице распахнут двери еще 6 дошкольных учреждений. Сейчас их проектирование ведется в микрорайонах «Богданка», Новый город, «Солнечный», в 14-м микрорайоне, а также в Благовещенском и в Альгешево.

Из «Университета» спрашивали про новые школы. Многодетный отец, воспитывающий троих детей, интересовался, когда там появится школа – двое его детей учатся во вторую смену в ближайшей к дому школе №62. «С вводом школы в «Волжском-3» ситуация не поменялась?» — переспросил Алексей Ладыков. «Нет. Абсолютно», — сообщил мужчина. Такой же звонок раздался и из микрорайона «Радужный». О ситуации в администрации рассказали следующее: из 61 школы в Чебоксарах вторая смене есть в 21-й школе, а это около пяти тысяч школьников. Наиболее остро проблема стоит в «Садовом», «Университете», «Солнечном». «Проблему знаем. Надеемся, что в следующем году будет выделено дополнительное финансирование из федерального бюджета. Тогда у нас появится возможность строить школу и в других районах», — отметил Алексей Ладыков. «Это проблема №1. Хотелось бы, чтобы вы обратили на нее внимание и добились от федеральных властей поддержки», — пожелал чебоксарец.

В ближайших планах у городских властей все же построить школу в «Садовом». Начать строительство рассчитывают в 2020 году, ввести в строй – в 2022-м. Что же касается школы в «Университете», вопрос со сроками – пока открытый. Известно лишь, что застройщик уже разработал проектно-сметную документацию и передал ее на экспертизу.

Просмотрев вопросы в социальных сетях, Алексей Ладыков отметил, что многие из них сводятся к просьбам улучшить дворы, подъездные пути к больницам и другим социальным объектам, обратить внимание на парки и скверы, отремонтировать садики. И добавил: буквально недавно Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал Указ о дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики. По нему на все муниципальные образования выделяется 1,5 млрд рублей, из них столице – около 300 млн рублей. Средства планируют направить на ремонт дворов, тротуары, парковки, освещение и благоустройство территорий. Районные администрации уже приступили к подготовке проектно-сметной документации. «Состояние дворов мы проверили летом, понимаем, что нужно делать. Чтобы привести город в порядок, нужно порядка 1 млрд рублей. Треть проблем мы сможем решить. Но понадобится помощь самих горожан – это и софинансирование в размере 1%, и протокольные решения, и участие собственников в контроле работ», — заметил градоначальник.

Согласно еще одному Указу Главы республики – О дополнительных мерах по повышению качества жизни в Чувашии – средства поступят на ремонт учреждений здравоохранения, культуры, образования, спорта.

Жители города просили также прокомментировать ситуацию со строительством жилого дома на месте бывшего детского сада в северо-западном районе, навести порядок в роще Гузовского, объяснить закрытие некоторых городских библиотек.

На многие вопросы чебоксарцев из лент в социальных сетях ответы поступили уже во время онлайн-трансляции. Все замечания, просьбы и предложения обещали не оставить без внимания.

О чем еще спрашивали

Блиц-вопросы

— В Чебоксарах есть только одна метановая заправка. Появятся ли еще?

— Да, их надо увеличивать. Со стороны федеральных органов власти оказывается поддержка – софинансирование строительства заправок. Сумма – около 40 млн рублей, идет работа с предпринимателями.

— Когда будет троллейбус между Чебоксарами и Новочебоксарском?

— Над этой темой работаем много лет. Минтрансом Республики закуплено 4 троллейбуса с автономным ходом, прорабатывается вопрос их запуска на этом маршруте. В декабре окончательное решение будет принято.

— Когда достроят переход по Марпосадскому шоссе?

— Работы ведутся. Планируем до конца года завершить.

— Появится ли парк в «Садовом»?»

— Земля в «Садовом» принадлежит собственнику. Благоустройство культурно-парковых зон за счет бюджета мы делаем на муниципальных землях, на территории собственника эти средства не предусмотрены.