Чебоксарской школе № 31 присвоено имя Святослава Федорова

Чебоксарской школе № 31 присвоено имя выдающегося офтальмолога, российского доктора медицинских наук, ученого с мировым именем, академика Академии медицинских наук РФ, Героя Социалистического Труда, почетного гражданина Чебоксар Святослава Николаевича Федорова.

Постановление об этом глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков подписал в понедельник, 2 декабря. Как прокомментировал «СЧ» начальник управления образования городской администрации Дмитрий Захаров, решение связано с тем, что школа № 31 имеет давние традиции профильного медицинского образования — школьники углубленно изучают биологию и химию, а само учебное заведение уже несколько десятилетий ведет большую профориентационную работу с медфаком Чувашского госуниверситета имени И. Н. Ульянова. Ожидается, что 17 декабря на торжественное мероприятие, посвященное этому событию, из Москвы в школу прибудут родственники Святослава Федорова.

Это уже не первая школа в городе, получившая имя прославленного земляка. Так, недавно именем полководца Василия Чапаева названа школа № 6, именем ученого Геннадия Волкова — школа № 62, а школа № 28 — именем Героя Советского Союза, участника Гражданской и Великой Отечественной войн Александра Боголюбова.