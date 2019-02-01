Уроки успеха для будущих бизнесменов

В рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в образовательных учреждениях трех городов Чувашии — Чебоксар, Новочебоксарска и Канаша — Республиканский бизнес-инкубатор проводит образовательные курсы для школьников и студентов по программам «Азбука предпринимательства» и «Фабрика предпринимательства. Дети». Они направлены на формирование предпринимательского мышления у молодежи и включают в себя теоретические и практические занятия.

В течение всего курса школьники и студенты получат базовые знания по ведению предпринимательской деятельности, лидерству, работе в команде. Они приобретут первый опыт формирования и проработки бизнес-идей, обучатся навыкам пошагового составления бизнес-плана.

«В будущем я хочу открыть сеть ресторанов, а на этих курсах хочу узнать, как правильно составлять бизнес-план, как выжить в сфере бизнеса или бороться с конкуренцией», — говорит Иван Илларионов, ученик школы № 6 г. Канаша.

Кроме того, для ребят будут проведены деловые игры и открытые уроки с участием действующих предпринимателей, которые поделятся своим опытом и историей успеха.

После окончания обучающих курсов «Азбука предпринимательства» и «Фабрика предпринимательства. Дети» все участники смогут попробовать свои силы в конкурсе по предпринимательству. В рамках конкурса будет проведен отбор лучших проектов — бизнес-планов, способных создать успешный бизнес.

Сергей Иванов

Дорога в бизнес начинается с юных лет.